Una jueza federal bloqueó este miércoles 05 de febrero el intento de Donald Trump de restringir la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos, un duro golpe para las pretensiones del presidente de poner fin a un derecho consagrado en la Constitución.

El fallo prohíbe indefinidamente la aplicación de una de las órdenes ejecutivas más controvertidas de Trump, que debía entrar en vigor en todo el país el 19 de febrero.

Destacó que los precedentes de la Corte Suprema protegen la ciudadanía por nacimiento y agregó que la orden de Trump “entra en conflicto con el lenguaje llano de la 14ª Enmienda”, informó el Washington Post.

“Ningún tribunal del país ha respaldado nunca la interpretación del Presidente”, dijo. “Esta corte no será la primera“, añadió.

This is the Biden-appointed loony judge who blocked Trump's quest to overturned the current, incorrect use of #BirthrightCitizenship . Deborah Boardman. Thanks, @SenateGOP You may want to keep a scorecard on which unconstitutional judges to impeach and remove first. pic.twitter.com/QalgEMdfXK

— Quaran-Tina (@superbucks2050) February 5, 2025