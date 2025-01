El retorno de Donald Trump como presidente de Estados Unidos (EE.UU) ha estado cargada por sus anuncios y decretos contra la migración ilegal, principalmente a la proveniente desde el sur, específicamente de la frontera con México. En los últimos días el estado de Texas ha hecho lo propio para continuar endureciendo las medidas que buscan evitar el ingreso de migrantes, instalando nuevas boyas con alambres de púas en el río Grande (denominado río Bravo según México) para ampliar la muro flotante.

Se trata de una especie de barrera acuática que divide a las ciudades de Eagle Pass, en el lado estadounidense, y de Piedras Negras, en el territorio mexicano, la cual se implementó desde mediados de 2023 para bloquear así el flujo migratorio hacia EE.UU.

Según se observa en imágenes captadas por drones y las propias autoridades estadounidenses, varios trabajadores, lanchas y máquinas como retroexcavadoras fueron desplegadas en el caudal para la instalación de nuevas boyas.

Esta ampliación espera abarcar alrededor de un kilómetro y es parte de la Operación Estrella Solitaria llevada a cabo por el gobernador de Texas, Gregg Abbott, quien además afirmó el lunes la realización de estas labores. Esto, luego que se reportara el viernes pasado la instalación de al menos la primera parte de la extensión.

“Texas instaló hoy más boyas en el río Grande para detener la inmigración ilegal. Espero seguir trabajando estrechamente con el presidente Trump para proteger la frontera. ¡AMÉRICA ESTÁ DE VUELTA!”, escribió Abbott en su cuenta de X.

Texas installed more buoys in the Rio Grande today to stop illegal immigration.

I look forward to continuing to work closely with President Trump to secure the border.

AMERICA IS BACK! pic.twitter.com/PDIfCvYlEN

— Greg Abbott (@GregAbbott_TX) January 20, 2025