Donald Trump asumió este lunes oficialmente como presidente de Estados Unidos (EE.UU) y sus efectos ya se hacen notar. Apenas se concretó su asunción para el nuevo período 2025-2029, dejó de funcionar la aplicación que permitía a los migrantes ingresar de manera legal al país norteamericano a través de la frontera.

Así lo informó la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en su página web, detallando que la app móvil CBP One, lanzada en 2023 por la administración del expresidente Joe Biden y que el magnate republicano prometió eliminar, cesó sus operaciones.

La aplicación CBP One facilitó desde 2023 el ingreso a EE.UU de decenas de miles de migrantes. Quienes se encontraban en territorio mexicano podían entrar al país norteamericano rellenando un formulario y luego, previa solicitud de una cita, presentándose -tiempo después- en uno de los ocho puertos de entrada de la frontera sur de EE.UU.

“Actualización de CBP One sobre su registro de Enviar Información Anticipada: Su cita en un puerto de entrada fue cancelada“, señala una notificación de la plataforma que llegó a primera hora de este lunes tras la investidura de Trump.

“Los no ciudadanos indocumentados ya no pueden usar la solicitud de CBP One para enviar información biográfica o programar citas en los ocho puertos de entrada a lo largo de la frontera suroeste. Las citas existentes programadas a través de la aplicación CBP One ya no son válidas“, añade.

Una corresponsal de Washington Post en la frontera atestiguó el caso de una de las decenas de familias que resultaron afectadas por el cierre de la aplicación.

En un video captado por la periodista en el paso de Texas, se observa a una mujer llorando debido a la desesperación de quedar varada en el cruce fronterizo. “¡¿Por qué?!”, dijo la mujer entre llanto.

Migrants in Ciudad Juárez who were waiting for their 1 pm CBP1 parole appointments learned 20 minutes ago that the app has shut down & those appointments are no longer valid. pic.twitter.com/F3pNrZyEBR

— Arelis R. Hernández (@arelisrhdz) January 20, 2025