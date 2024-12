En Indiana, EE.UU., se llevó a cabo la primera ejecución en 15 años, cumpliendo con la sentencia de Joseph Corcoran, de 49 años, quien fue condenado a muerte en 1997 por cometer cuatro homicidios.

Corcoran recibió una inyección letal de pentobarbital y fue declarado muerto 40 minutos después de la medianoche del martes. Sus últimas palabras, reportadas por el canal WPTA de Indiana, fueron: “Terminemos con esto”.

La ejecución procedió a pesar de las apelaciones de los abogados de Corcoran, quienes argumentaron que su cliente sufría de esquizofrenia paranoide y alucinaciones, lo cual podría violar las enmiendas octava y décimocuarta de la Constitución de EE.UU.

Sin embargo, Corcoran había expresado su acuerdo con que se ejecutara la sentencia.

BREAKING: Joseph Corcoran, the man convicted of killing four people in Allen County in 1997, has been executed In Michigan City. It was the state's first execution in 15 years.https://t.co/Rq6NqudsTL

— FOX59 News (@FOX59) December 18, 2024