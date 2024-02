Estados Unidos (EEUU) se enfrenta actualmente a una “grave amenaza” para la seguridad nacional, la cual está relacionada con Rusia, según lo dio a conocer durante la jornada de este miércoles la cadena CNN.

Pese a lo anterior, las autoridades locales no han aclarado de qué tipo de amenaza se trata.

Sin embargo, existe una gran expectativa en Washington después de que este miércoles el presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara Baja de EEUU, Mike Turner, publicara un enigmático mensaje sobre una amenaza para el país.

En una carta enviada este miércoles a sus correligionarios republicanos, Turner señaló que su comité había identificado “un asunto urgente con respecto a una capacidad política extranjera desestabilizadora” que todos los miembros del Congreso deberían conocer.

En la misiva, explicaba que el comité había votado el martes para desclasificar la información sobre esta amenaza y que ahora todos los miembros de la Cámara Baja podían acceder a la información sobre ese asunto.

Turner también instó al presidente estadounidense, Joe Biden, a desclasificar “toda la información relacionada con esta amenaza”, de la que no ofrece detalles.

Según informa CNN, citando a dos fuentes familiarizadas con el asunto, la amenaza está vinculada a Rusia, aunque no se ofrece más información al respecto.

La Casa Blanca rechazado proporcionar más información sobre el asunto, según también lo dio a conocer por su parte la cadena de noticias Fox.

Durante una rueda de prensa, el asesor del Consejo de Seguridad Nacional de EEUU, Jake Sullivan, afirmó que esta semana había conversado personalmente con líderes de ambos partidos implicados en temas de seguridad.

Tras esto agregó que le sorprendió “un poco” que el legislador hiciera esos comentarios hoy, lo que también fue respaldado por el medio de comunicación Rueters.

.@PeterAlexander asks about Rep. Turner's statement: "Can you tell Americans that there's nothing they have to worry about right now in terms of what he describes as a national security threat?"@JakeSullivan46: "That question is impossible to answer with a straight yes." pic.twitter.com/qYUJfG8urs

— CSPAN (@cspan) February 14, 2024