El presidente estadounidense, Joe Biden, nominó este martes como nuevo embajador en Israel al exsecretario del Tesoro Jack Lew, quien también fue jefe de gabinete de la Casa Blanca con Barack Obama.

Lew debe ser confirmado por el Senado y, de recibir ese visto bueno, sustituirá a Thomas Nides, que estuvo en el puesto desde junio de 2021 hasta el pasado julio.

Desde entonces, estaba al frente de esa legación diplomática de forma interina Stephanie Hallett, la encargada de negocios de Estados Unidos en Israel.

Lew (68) es un experto en gestión presupuestaria que comenzó a curtirse en Washington como asesor del presidente de la Cámara de Representantes, Thomas P. O’Neill.

Todo lo anterior, durante las negociaciones presupuestarias con la Administración de Ronald Reagan en los años 80.

La Casa Blanca destacó que a lo largo de su carrera ha asumido “amplias responsabilidades” en materia de diplomacia económica.

Lew es un judío neoyorquino formado en las prestigiosas escuelas de Derecho de Harvard (Boston) y Georgetown (Washington).

