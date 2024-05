Con todo en casa: los cambios que ejecutará Ferrari para buscar el triunfo en el GP de Imola en la F1

Ferrari buscará este fin de semana imponer su localía en la Fórmula 1, luego de que la siguiente fecha del Campeonato Mundial aterriza en Italia directamente en el circuito Autódromo Enzo e Dino Ferrari en Imola en la región de Emilia-Romaña.

Es por eso para dar el golpe al igual que McLaren y Lando Norris en el GP de Miami, ya están trabajando en modificaciones para acelerar y potenciar su Ferrari SF-24 de cara a la carrera del domingo.

En total serán 8 cambios que tendrán los monoplazas que conducirán Charles Leclerc y Carlos Sainz en la pista de la ‘Bota Europea’ y el periodista especializado en F1, Giorgio Piola, desmenuzó en Motorsport gran parte de las modificaciones.

El cambio más evidente en el SF-24 es la modificación de una disposición de la entrada del sidepod con sobremordida (1), que sigue más de cerca los pasos del vehículo Red Bull, aunque otros equipos tienen otras variantes de sobremordida.

En el caso de Ferrari, ha optado por conectar su nueva entrada horizontal con la entrada del conducto de derivación junto al chasis (3), creando una entrada en forma de P, similar a la disposición de los Alpine y Mercedes.

También hay algunos cambios de detalle en la superficie del suelo que indican que también se está trabajando mucho bajo el SF-24. Se ha modificado la sección delantera desplazada del ala de canto (5), aplicando un camber más agresivo.

Por otra parte, el alerón trasero también se ha modificado (8), ya que el equipo ha hecho algunos ajustes tanto en la sección de la punta como en el recorte del endplate para aumentar la envergadura del alerón superior y modificar el vórtice de la punta para mejorar la eficiencia del ala.

Se busca que la nueva modificación le de algo más de soporte a la parte trasera de vehículo al momento de alcanzar altas velocidades en el monoplaza.

