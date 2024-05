Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

HBO presentó un nuevo tráiler de la segunda temporada de "House of the Dragon", precuela de "Game of Thrones" que se sitúa 200 años antes de la serie original. En el adelanto se muestran conflictos internos entre los personajes, batallas significativas para el conflicto y vistazos a los Stark, liderados por Cregan Stark. La serie continuará la historia de la "Danza de Dragones" y se estrenará el 16 de junio por Max.