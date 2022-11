La policía busca al sospechoso de un tiroteo que dejó tres muertos y dos heridos en una universidad del estado norteamericano de Virginia, EEUU, según las autoridades.

El campus principal de la Universidad de Virginia (UVA), en Charlottesville, fue acordonado con ayuda de helicópteros.

Esto, buscaba a un hombre considerado “armado y peligroso”, tuiteó la Oficina de Gestión de Emergencias de la UVA, según constató el Washington Post.

Según dijo en un comunicado el presidente de la UVA, Jim Ryan, el sospechoso es Christopher Darnell Jones Jr, un estudiante de la universidad.

Christopher Darnell Jones is the suspect's name.

DOB: 11/17/99

Weight: 190 pounds

Eyes: Brown

Last seen wearing a red jacket, blue jeans, and red shoes. pic.twitter.com/TXspx6njCV

— Gurbaksh Singh Chahal (@gchahal) November 14, 2022