Una madre de Florida (EEUU), de 38 años, que seguía una estricta dieta vegana fue sentenciada a cadena perpetua por la muerte de su hijo de 18 meses por inanición en 2019.

Sheila O’Leary, residente en la localidad de Cape Coral, en el suroeste del estado, fue condenada el lunes a pasar el resto de su vida en prisión.

Esto, tras haber sido hallada culpable en junio pasado de seis cargos. Entre ellos, asesinato en primer grado por la muerte de uno de sus hijos, Ezra O’Leary.

Según el parte policial, la mujer llamó al teléfono de emergencia 911 en septiembre de 2019. Esto, tras notar que su hijo no respiraba, según Daily Mail.

Cuando los sanitarios arribaron a la vivienda encontraron sin vida al menor, el cual pesaba solo 8 kilos y tenía el tamaño de un bebé de siete meses.

La madre y su esposo, Ryan Patrick O’Leary permanecen en prisión a la espera de juicio por los mismos cargos. Ellos declararon a los investigadores que alimentaban a sus hijos solo con vegetales y frutas crudas.

Los agentes descubrieron que otros dos hijos de la pareja, de 3 y 5 años de edad, presentaban signos de desnutrición. La madre y esposo fueron arrestados dos meses después de la muerte del menor.

De acuerdo al canal local WINK, el abogado de la mujer, Lee Hollander, señaló que apelarán el veredicto dado a conocer en una corte del condado de Lee.

Este se dio luego de que la mujer rechazara un acuerdo con la Fiscalía estatal por el que iba a ser sentenciada a 30 años de cárcel.

Vegan mother convicted of murder in malnutrition death of her baby gets life https://t.co/Huj3nZZfEL

— Daily Mail Online (@MailOnline) August 30, 2022