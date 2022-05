Oklahoma será oficialmente el estado con la ley de aborto más restrictiva del país cuando su gobernador, el republicano estadounidense Kevin Stitt, la firme.

Hay pocas dudas de que quiere hacer de su estado “el más provida”, es decir, el más antiabortista, del país.

Incitación a que los civiles aborto en Oklahoma

Para hacer cumplir esta ley, Oklahoma quiere apoyarse no en la policía, sino con sus ciudadanos.

Se leo invita a demandar a cualquier persona sospechosa de haber ayudado o incluso animado a una mujer a abortar.

Una medida ya aprobada en la vecina Texas el año pasado impide que los tribunales bloqueen la ley, aunque sigue siendo contraria al derecho al aborto establecido por el Tribunal Supremo en 1973.

Es probable que el Tribunal, que ahora cuenta con una mayoría conservadora, revierta esta decisión. A finales de junio o principios de julio, podría decidir dejar que los estados decidan su política sobre el derecho al aborto.

De ahí la prisa de los parlamentos locales por legislar sobre el aborto. Veintiséis estados conservadores, más de la mitad del país, ya están preparados para prohibir el aborto por completo o restringir severamente el acceso.

Kamala Harris, en primera línea

Kamala Harris, la primera mujer vicepresidenta de Estados Unidos, ya ha denunciado en varias ocasiones este documento interno del Tribunal Supremo publicado a principios de mayo en la web de Politico.

El sitio muestra que una mayoría de sus jueces está a favor de anular la sentencia que legalizó el aborto en 1973.

Según Harris, esta decisión también amenazaría otros derechos. “En la raíz de la decisión de Roe está el derecho a la privacidad”, dijo.

“Es el mismo derecho que protege el derecho a la anticoncepción y el derecho a casarse con la persona que se ama, incluso con alguien del mismo sexo. Anular Roe es hacer posible que se restrinjan estos derechos”, sostuvo.

Pero en la práctica, la Casa Blanca no tiene ninguna opción para salvar el derecho al aborto. La semana pasada, los demócratas no pudieron aprobar un proyecto de ley para proteger el derecho al aborto porque no tenían mayoría.