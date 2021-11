Los republicanos de EEUU conquistaron este martes la Gobernación de Virginia con Glenn Youngkin y están disputando la victoria en Nueva Jersey, lo que supone un revés para el presidente estadounidense, Joe Biden, en su primera cita electoral tras llegar a la Casa Blanca.

Pasada la medianoche, las principales cadenas de televisión del país declararon como ganador en Virginia al republicano Youngkin, un empresario sin experiencia política que se enfrentaba al demócrata Terry McAuliffe, quien ya gobernó el estado entre 2014 y 2018.

Estos dos comicios actúan como un referéndum sobre los primeros meses de gobierno de Biden y, además, son un primer medidor de la actitud de los estadounidenses de cara a las elecciones legislativas de 2022, en las que los demócratas temen perder sus mayorías en el Congreso.

En un acto electoral en Chantilly, Youngkin salió al escenario mientras el público gritaba su nombre.

Allí, al ritmo de la canción Spirit in the Sky se puso a bailar y a dar palmas para celebrar la primera victoria republicana para la Gobernación de Virginia desde 2009.

“¡Esto ya no es una campaña, esto es un movimiento!”, clamó Youngkin, de 54 años, mientras el público aplaudía a rabiar.

Enseguida, republicanos del Congreso reclamaron la victoria de Youngkin como propia y avanzaron la narrativa que se trata de una señal de la “ola roja” (el color del Partido Republicano) con la que quieren recuperar el Congreso en 2022 y la Casa Blanca en 2024.

