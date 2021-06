Hoy se conoció la sentencia que recibió Derek Chauvin por el asesinato de George Floyd, hecho ocurrido en mayo del 2020. El expolicía fue sentenciado a 22 años y medio de cárcel, de los cuales 15 tendrá que pasarlos tras las rejas.

Ante el tribunal de Minneapolis que definió su pena, Chauvin expresó sus condolencias a la familia del joven afroamericano, por cuya muerte fue declarado culpable en abril pasado.

“Habrá información en el futuro que podría ser de interés y espero que les dé, de alguna manera, paz mental”, agregó el uniformado en la sesión final de su juicio.

BREAKING: Derek Chauvin addresses the court at his sentencing in the murder of George Floyd.

"I do want to give my condolences to the Floyd family," he says in brief remarks. https://t.co/IuuRKnTv3s pic.twitter.com/Wj2AUZXC9t

— ABC News (@ABC) June 25, 2021