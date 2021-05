La Casa Blanca dijo este sábado haber advertido a Israel que es “crucial” garantizar la seguridad de los periodistas tras un ataque que destruyó un edificio de Gaza que acogía oficinas de medios, entre ellos la agencia estadounidense AP.

“Le hemos comunicado directamente a los israelíes que es una responsabilidad crucial cuidar la seguridad de los periodistas y medios independientes”, dijo en Twitter Jen Psaki, portavoz del Ejecutivo estadounidense.

We have communicated directly to the Israelis that ensuring the safety and security of journalists and independent media is a paramount responsibility.

— Jen Psaki (@PressSec) May 15, 2021