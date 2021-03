Un tiroteo ocurrió durante la tarde de este en un supermercado King Soopers de Colorado, en Estados Unidos.

En el lugar hay informes de presuntas personas heridas, sin ser determinado aún el número de afectados y sin darse mayores detalles, según las fuentes.

Se trataría de tirador que llegó a la tienda de comestibles ubicada en Boulder, según informó la policía estadounidense.

Hasta la zona se trasladaron varias agencias policiales, incluido el equipo SWAT del Estado.

Según lo informado por el medio ABC News, el sospechoso presuntamente usó un arma larga, mientras que los oficiales le ordenaron que salga de la tienda con las manos en alto y se rinda.

🥺Active shooter reported at grocery store in Colorado: Boulder police https://t.co/ok5tbrW2Zw via @abc7

— Rebecca Jozwiakowski 🌊🌊 (@BeccxSpeaks) March 22, 2021