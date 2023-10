Tres personas murieron y varias resultaron heridas tras un tiroteo registrado este martes en un lujoso centro comercial de Bangkok, Tailandia, según lo informó este martes el canal público Thai PBS.

Más tarde se señaló que el supuesto agresor fue detenido por la Policía y que tiene a penas 14 años de edad.

Imágenes de las cámaras de seguridad publicadas por diversos medios muestran que el sospechoso es un hombre que portaba una pistola y vestía pantalones de camuflaje.

Más tarde se reveló que el imputado fue detenido casi una hora después de que comenzara el tiroteo.

El incidente comenzó alrededor de las 16:30 hora local en el centro comercial Siam Paragon, uno de los más populares de la urbe y ubicado en una importante avenida.

Tras escucharse varios disparos, la Policía procedió entonces a la evacuación del recinto y confirmó el incidente armado a través de las redes sociales.

Cientos de personas salieron corriendo tras escucharse sonidos similares a disparos, como se aprecia en los vídeos publicados en las redes sociales.

🇹🇭The moment the shooter was caught by Thai police #พารากอน #Thailand #shooting pic.twitter.com/DzAEPM29P7

— Attentive Media (@AttentiveCEE) October 3, 2023