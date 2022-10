Gobiernos de todas partes del mundo enviaron sus condolencias a Corea del Sur, tras la muerte de 149 personas en Seúl durante una estampida humana registrada en medio de una fiesta de Halloween, la primera sin restricciones sanitarias en dicha zona.

Esto ocurrió la jornada de este sábado en cercanías al Hotel Hamilton, frente a la estación de metro Itaewon, donde se reunió una enorme aglomeración durante la actividad.

Hasta este sábado el número de muertos era de 149, sin embargo, dicha cifra podría ir en aumento por los cientos de personas heridas durante la estampida humana.

Gobiernos envían condolencias por muerte de personas en Seúl

Luego que se conociera el hecho y aumentara el número de víctimas fatales, gobiernos de diversas partes del mundo enviaron sus condolencias a Corea del Sur.

A través de su cuenta de Twitter, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, señaló que “Jill y yo enviamos nuestras profundas condolencias a las familias que perdieron a sus seres queridos en Seúl”.

Junto con entregar sus condolencias, también manifestó que Estados Unidos les desea una pronta recuperación a la República de Corea, por este fatídico hecho.

Jill and I send our deepest condolences to the families who lost loved ones in Seoul. We grieve with the people of the Republic of Korea and wish for a quick recovery to all those who were injured. The United States stands with the Republic of Korea during this tragic time. — President Biden (@POTUS) October 29, 2022

“Francia está de tu lado”. Eso es parte de lo que manifestó el presidente de Francia, Emmanuel Macron, también a través de Twitter.

“Un pensamiento sincero esta noche para los habitantes de Seúl y para todo el pueblo coreano después del drama de Itaewon”, agregó el mandatario francés.

Une pensée émue ce soir pour les habitants de Séoul et pour l'ensemble du peuple coréen après le drame d'Itaewon. La France est à vos côtés. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 29, 2022

El nuevo primer ministro británico, Rishi Sunak, dijo “horribles noticias desde Seúl esta noche” y agregó que todos sus pensamientos están con las personas surcoreanas en este “angustioso momento”.

Horrific news from Seoul tonight. All our thoughts are with those currently responding and all South Koreans at this very distressing time. — Rishi Sunak (@RishiSunak) October 29, 2022

“En nombre de los canadienses, hoy envío mis más profundas condolencias al pueblo de Corea del Sur, luego de una estampida mortal en Seúl”, manifestó el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau.

On behalf of Canadians, I’m sending my deepest condolences to the people of South Korea today, following a deadly stampede in Seoul. I’m thinking of everyone affected by this tragedy, and wishing a fast and full recovery to those who were injured. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) October 29, 2022

La Cancillería de Chile también envió sus condolencias a Corea del Sur.

“El Gobierno de Chile expresa su más profundo pesar por la estampida humana ocurrida en Seúl y solidariza con las víctimas de la tragedia. Confiamos en la rápida recuperación de los heridos y enviamos fuerza al pueblo y al Gobierno de la República de Corea”, indicó el organismo a través de Twitter.