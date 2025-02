Resumen generado con Inteligencia Artificial y revisado por el autor de este artículo. Herramienta desarrollada por BioBioChile

El presidente de Argentina, Javier Milei, genera controversia al promocionar la criptomoneda $LIBRA, provocando repercusiones políticas y económicas. Durante una entrevista en el canal TN, su asesor interrumpe la conversación con el periodista Jonatan Viale por posibles implicaciones judiciales, revelándose que las preguntas estaban pactadas previamente. Viale reconoce haber cedido a la presión al cortar la entrevista y lamenta no haber sido más firme. En medio de un escándalo, el periodista aclara que no buscaba proteger a Milei y afirma no practicar periodismo partidario.