El presidente colombiano, Gustavo Petro, y su gabinete protagonizaron el martes un caótico consejo de ministros de más de cuatro horas de duración que por primera vez fue transmitido por televisión y redes sociales y reflejó las fracturas internas del Gobierno.

Petro decidió transmitir la sesión con el argumento de que “la democracia es que el pueblo pueda vigilar, participar” en las decisiones del Gobierno, pues cree que “todo acto administrativo debe ser público y transparente”.

Sin embargo, el consejo de ministros terminó siendo un escenario de confrontación en el que varios funcionarios, con la vicepresidenta Francia Márquez a la cabeza, criticaron decisiones del presidente, como el regreso al Gobierno como jefe de despacho del exembajador Armando Benedetti, acusado de corrupción, así como el excesivo poder de la canciller Laura Sarabia, mano derecha de Petro.

Petro, que afronta el último año y medio de su Gobierno, también aprovechó para cuestionar los resultados de algunos de sus ministros y hablar sobre otros temas importantes como la crisis diplomática con EE.UU. y el apoyo de Venezuela para enfrentar la violencia guerrillera en la frontera.

Las dos caras del Gobierno

El punto de quiebre lo marcó la vicepresidenta, que también es ministra de la Igualdad, y quien aprovechó que el espacio era transmitido al país para manifestarle públicamente a Petro su inconformidad por el nombramiento de Benedetti y para criticar a la canciller Laura Sarabia.

“No me parece, y respeto a Benedetti, pero no comparto su decisión; la respeto porque usted es el jefe de Estado y es el presidente, pero no comparto su decisión de traer a este Gobierno a esas personas que sabemos que tienen gran parte de responsabilidad con lo que está pasando”, expresó Márquez, quien fue secundada en su crítica por la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, y por el director del Departamento para la Prosperidad Social (DPS), Gustavo Bolívar.

Benedetti, nombrado hoy mismo en el nuevo cargo por Petro, fue uno de sus mayores apoyos en las elecciones presidenciales de 2022 y su primer embajador en Venezuela, cargo que dejó en medio de un escándalo de escuchas ilegales en el que incluso amenazó con revelar supuestas irregularidades de la campaña del actual mandatario.

En ese escándalo también estuvo involucrada Sarabia, entonces jefa de gabinete, pues fueron conocidas interceptaciones ilegales a su niñera, Marelbys Meza, quien fue sometida a una prueba de polígrafo sin orden judicial tras el supuesto robo en su casa de una maleta en la que había unos 7.000 dólares.

🗣️"No me parecen las actitudes de Laura Sarabia con nosotros, conmigo, a quien le he tenido que decir respéteme que soy la vicepresidenta". "No comparto su decisión de traer a este gobierno a estas personas", dice Francia Márquez sobre Benedetti en el consejo de ministros. pic.twitter.com/tieBiXiWUW — La Silla Vacía (@lasillavacia) February 5, 2025

Sin embargo, Sarabia goza de enorme poder en el Gobierno, donde ha ocupado diferentes cargos, el más reciente, el de canciller, desde la semana pasada.

“Y no me parecen en este Gobierno las actitudes de Laura Sarabia con nosotros, conmigo, que me ha tocado decirle, ‘Respétemme que soy la vicepresidenta"”, reclamó Márquez.

Por esos escándalos, la ministra de Ambiente aseguró: “Tengo que decir que ni las relaciones exteriores ni la actual jefatura de despacho están en manos de este proyecto (progresista), están en manos de todo lo contrario a este proyecto”.

Trump y apoyo de Venezuela

Petro aprovechó el consejo de ministros para criticar, de nuevo, al presidente de EE.UU., Donald Trump, porque considera que los migrantes deben llegar a sus país sin estar esposados y que una vez esto ocurra se hablará de negocios.

“Trump cree que nos arrodillamos por la mercancía, él cree que somos como él. ¡Ojo! Nosotros somos diferentes, no somos él, podemos entendernos sí, no estoy diciendo que no, tiene que entender la diferencia. El progresismo pone la persona por encima de la mercancía. Primero llegan sin esposas y después hablamos de negocios, no al contrario”, expresó.

También valoró que las autoridades de Venezuela están “desactivando campamentos” del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en ese país, algo que sucede en medio de las confrontaciones entre esa guerrilla y una disidencia de las FARC en la región fronteriza del Catatumbo.

“Nuestra estrategia con Venezuela en política internacional funcionó, es decir que están desactivando campamentos del ELN en Venezuela porque consideran que es valioso (tener) una relación diplomática sana con Colombia”, resaltó Petro.

Alusión a Pablo Neruda y los prostíbulos

Petro además aludió al reconocido poeta chileno Pablo Neruda aunque de una particular forma. “En los prostíbulos hacían las reuniones de business, no de la revolución, aunque en los prostíbulos sí se pensó la revolución”, mencionó.

“Era porque el revolucionario sacaba a la muchacha y la volvía revolucionaria, y cambiaba. Es la historia del Moulan Rouge”, sostuvo. “Un revolucionario no trata a una mujer como mercancía, así esté en el prostíbulo”, expresó.

“Pablo Neruda hacía poemas en el prostíbulo pero cuando lo fueron a buscar los de la dictadura, porque hubo una dictadura en Chile en esa época y él era candidato presidencial del Partido Comunista chileno, entonces las mismas señoras lo cuidaban y lo movían de casa”, aseveró.

En pleno Consejo de Ministros, el Presidente de la República hace una importante exposición sobre los prostíbulos: pic.twitter.com/6MYe5IsPkp — Germán Ricaurte (@german_ricaurte) February 5, 2025

Sin embargo, su relato tiene errores. Si bien fue perseguido, esto no ocurrió durante la dictadura sino que fue por la promulgación en el gobierno de Gabriel González Videla de la Ley de Defensa Permanente de la Democracia (1948), conocida popularmente como la “ley maldita”, la que proscribió al Partido Comunista, lo que llevó al poeta a pasar a la clandestinidad.

A su vez, pese a que fue precandidato presidencial, eso ocurrió en 1970, cuando finalmente bajó su postulación para sumarse a la carta de Salvador Allende.

Advertencia por un partido de fútbol

Otro de los momentos que generó comentarios ocurrió a las dos horas del inicio del consejo, cuando el director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Jorge Rojas, le advirtió a Petro que pronto comenzaría el partido de la selección colombiana sub-20, por lo que los canales privados iniciarían sus transmisiones para el encuentro deportivo.

“Hay una decisión que debemos tomar porque estamos en cadena nacional, porque hay un partido de fútbol, llevamos dos horas y es bueno saber como vamos a operar”, señaló Rojas.

“Libertad, compañero: el que quiera seguir viendo el Consejo, lo sigue viendo, y el que quiera el partido lo sigue viendo”, respondió el mandatario, resignado con no poder contar con las estaciones televisivas privadas. Así, la reunión siguió siendo transmitida pero por los canales oficiales de gobierno.

🇨🇴 | El colombiano Petro decidió televisar su consejo de ministros y durante la conferencia un ministro le dice que terminen pronto, porque va a haber un partido de fútbol. Petro les dice: "El que quiera ver fútbol, que vaya".

pic.twitter.com/3rSnWIdwQJ — Alerta News 24 (@AlertaNews24) February 5, 2025

Revisar la metodología

En el cierre del consejo de ministros, Rojas calificó de “muy audaz, incluso arriesgada” la decisión de transmitir por televisión y redes sociales la sesión.

“En un gesto que valoro por su capacidad de transparencia y comunicación con la opinión pública, pero que seguramente tenemos que revisar en su metodología para que esta comunicación con el pueblo colombiano sea asertiva, tenga resultados y conclusiones”, manifestó.

Lo sucedido hoy en la Casa de Nariño encendió las redes sociales donde los ciudadanos han comentado con sarcasmo lo dicho por el jefe de Estado y sus ministros.

Petro critica a sus ministros

Este miércoles Petro criticó la actitud de algunos de sus ministros durante la reunión del gabinete del martes e insinuó que quienes quieran hacer campaña electoral “salgan” de su cargo.

“Decidí que (el consejo de ministros) se hiciera expuesto al pueblo para obtener respuesta del gabinete sobre ese incumplimento (a los compromisos del Gobierno durante su gestión). Se prefirió evadir las respuesta y lanzar el ataque caníbal y autodestructivo que es una tradición histórica no solo de la izquierda sino de Colombia”, expresó el presidente en su cuenta de X.

Petro indicó además que puede haber cambios en su equipo de Gobierno: “Los que quieran hacer campaña salen, son libres, ya lo había pedido. Los que quieran trabajar el cumplimiento del programa se quedan. Se ajustará el gobierno de acuerdo al nivel de ejecución de cada ministerio”.

Renuncias tras el consejo de ministros

El director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Jorge Rojas, renunció este miércoles al cargo tras el caótico consejo de ministros.

“Lo que pasó ayer muestra nuestras debilidades, nuestras angustias, pero también debe mostrar la fortaleza y la decisión de un equipo de gobierno que quiere seguir adelante (…) Yo presenté mi renuncia irrevocable ayer”, expresó el funcionario, muy cercano a Petro y quien había asumido el cargo hace una semana, en una entrevista con la emisora W Radio.

Posteriormente el Ministro de las Culturas de Colombia, Juan David Correa, también presentó su renuncia al cargo con lo cual se convierte en el segundo alto funcionario que deja el Gobierno tras el caótico consejo de ministros del martes.

“Me permito presentar mi renuncia irrevocable al cargo como ministro de las Culturas, las Artes y los Saberes de Colombia. Le reitero públicamente mi gratitud por el reconocimiento y la invitación a trabajar para el primer Gobierno progresista de Colombia”, señala la carta enviada por Correa a Petro.