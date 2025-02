El presidente de la República de Chile, Gabriel Boric, arribó este lunes a Uruguay con motivo de fortalecer la cooperación política, económica y social entre ambos países. En el marco de su visita oficial, se reunió con el expresidente uruguayo José “Pepe” Mujica, quien en medio de su complicado estado de salud entregó un profundo mensaje de reflexión al mandatario chileno y al público presente.

Junto con agradecer la visita de Boric, quien también se reunió más temprano con su homólogo uruguayo Luis Lacalle Pou, Mujica pronunció un emotivo discurso de sabiduría y destacó la relevancia de la democracia en la sociedad.

Al llegar a Montevideo, me recibió el Presidente @LuisLacallePou en el Palacio Estévez. Gracias Luis por la calidez y amabilidad de siempre! pic.twitter.com/pSp6rBSEBG — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) February 3, 2025

“Agradecido de que haya venido a ver a un anciano que apenas ve, gracias al pueblo chileno, a los que están a favor y a los que están en contra”, dijo.

En esa línea, afirmó que “la democracia se precisa para discrepar, no para estar de acuerdo. Para estar de acuerdo, nos quedábamos con un rey. Se precisa la democracia para tener la libertad de decir lo que uno piensa. Estar de acuerdo es facilísimo, pero las sociedades aprendieron, después de mucho sufrir, que había que respetar las opiniones diferentes”.

Del mismo modo, “Pepe” Mujica apuntó hacia un mejor futuro con una humanidad “menos egoísta”, resaltando la importancia de alcanzar una sociedad más justa.

“Si no nos permiten soñar y vivir con la idea de que pueda haber un futuro, y que los humanos sean menos egoístas y que todas las ‘pibas’ y los ‘pibes’ que nacen tengan un grado de oportunidad. (…) Porque no somos ladrillos, somos diferentes“, comentó.

“Todos sabemos que hay demasiada gente que no tiene ninguna oportunidad en la vida. Por eso no decimos que somos de izquierda, pero no somos de izquierda ni de derecha, somos humanistas. Pensamos en lo que le conviene al futuro de la humanidad“, agregó.

En ese contexto, subrayó que “nos vamos a morir soñando con eso. Le agradezco a este muchacho (Boric), que tiene muchos años para amargarse, para sentir derrotas, pero vivir con causa, pensando que los humanos pueden contribuir a construir una sociedad un poco mejor que aquella en que hemos nacido”.

“No es plata lo que nos falta, nos falta corazón, compasión, amor a la vida”, sostuvo el expresidente uruguayo.

El delicado estado de salud de José “Pepe” Mujica

Cabe recordar que actualmente José “Pepe” Mujica atraviesa un complejo estado de salud. A inicios de este año reveló que el cáncer de esófago que dio a conocer públicamente en abril pasado ahora se expandió al resto del cuerpo, afirmando que no se someterá a ningún otro tratamiento.

“El cáncer en el esófago me está colonizando el hígado. No lo paro con nada. ¿Por qué? Porque soy un anciano y porque tengo dos enfermedades crónicas”, indicó en aquella oportunidad al medio uruguayo Búsqueda. “No me cabe ni un tratamiento bioquímico ni la cirugía porque mi cuerpo no lo aguanta”, resaltó.

“Que me pichicateen y cuando me toque morir, me muero. Así de simple como te lo digo. Estoy condenado, hermano. Hasta acá llegué”, remarcó.