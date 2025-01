Polémica y diversas críticas han generado los dichos de Nicolás Maduro, líder del régimen chavista de Venezuela, sobre “liberar” a Puerto Rico con “tropas de Brasil”, hecho por el cual la gobernadora de la isla, Jennifer González, pidió ayuda y una respuesta a Estados Unidos (EE.UU).

Las declaraciones de Maduro tuvieron lugar el sábado pasado en la clausura del Festival Mundial Internacional Antifascista, donde hubo asistentes con la bandera de Puerto Rico.

“Así como en el norte tienen una agenda de colonización, nosotros tenemos una agenda de liberación y la agenda nos la escribió Simón Bolívar. Está pendiente la libertad de Puerto Rico y la lograremos, con las tropas de Brasil y Abreu e Lima irá al frente. Batallón Abreu e Lima para liberar Puerto Rico“, advirtió Maduro.

El doctor en Historia y académico de la Universidad Católica de la Santísima Concepción (UCSC), Froilán Ramos, recuerda que “las declaraciones de Nicolás Maduro se producen en un contexto de ilegitimidad internacional, producto del desconocimiento de la comunidad internacional de los resultados electorales de julio de 2024, y el acto de usurpación del poder en Venezuela el 10 de enero pasado“.

En ello también coincide la académica del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad Finis Terrae, Vanessa Cárdenas, quien resalta la figura de José Ignacio De Abreu e Lima (1794-1869), “un líder muy importante en el tema político y militar, que también dedicó su vida al periodismo”.

Se trata de un libertador brasileño, cuya participación fue “muy importante en la guerra de independencia de la Gran Colombia, donde estuvo adherido y bajo las órdenes de Simón Bolívar”. Este último, histórico libertador y considerado un prócer por el régimen de Maduro.

La académica destaca que una de las causas más importantes que libró Abreu e Lima fue “la Batalla de Carabobo, en 1821, que es la que prácticamente sella la libertad de Venezuela”.

En ese contexto, según comenta Froilán Ramos a BioBioChile, Nicolás Maduro “recurre a una figura histórica como José Ignacio Abreu e Lima, nacido en territorio del Brasil de hoy”.

Por tanto, el líder chavista se refiere a Abreu e Lima, “considerado un prócer de las independencias de Venezuela y Colombia, para tratar de situar un símil entre lo que fue el proceso histórico de la emancipación americana de España, del escenario actual de Puerto Rico como Estado Libre Asociado de Estados Unidos. Una estrategia nada nueva, de continuar con una narrativa de creación de un enemigo externo”, precisa.

“En este sentido, el mensaje de Maduro apunta en dos direcciones: por un lado, continuar una retórica radical y violenta, que intenta generar polarización en torno a la construcción de un ‘enemigo externo’, como forma de tratar de autopresentarse como una voz de una izquierda latinoamericana amenazada o victimizada por acciones desde el exterior”, explica.

“En otras palabras, se trata de un discurso dicotómico, de blanco y negro, de ‘buenos’ y ‘malos’, ampliamente usado por el chavismo durante años. En este punto, el chavismo siempre ha buscado una narrativa de confrontación, interna y externa, con objeto de dividir a la sociedad”, añade.

“Por otro lado, las palabras de Maduro se orientan a desviar la atención de la comunidad internacional de asuntos focalizados, como la ausencia de publicación de actas electorales, la imagen del presidente electo Edmundo González Urrutia, y la creciente represión en el país sudamericano, con respecto a la violación de los derechos humanos, detención de personas, mantenimiento de presos políticos, señalamientos de torturas en El Helicoide, criminalización de las protestas, entre otros”, recalca el experto.

Del mismo modo, Ramos sostiene que “desde agosto de 2024, el régimen chavista ha venido aumentando el control político y social, a través de distintos mecanismos como las denuncias de expresiones ciudadanas contrarias al régimen, incluso de grupos de WhatsApp. De forma que, Maduro expresa intencionalmente mensajes exagerados para tratar de incidir en los temas que desea que la comunidad internacional comente, mientras silencia las críticas a la erosión de la democracia en Venezuela”.

“Una antigua frase dice: ‘divide y reinarás’. Esto podría considerarse como crear un discurso disruptivo y dividir a las demandas internacionales de transparencia democrática”, agrega.

En tanto, las palabras del líder chavista calaron hondo en la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, quien esta semana solicitó a Washington protección.

A través de una carta enviada al presidente electo de EE.UU, Donald Trump, González expresó su confianza en que Washington respondería “rápidamente y dejará claro al narco-régimen de Maduro que Estados Unidos protegerá las vidas y la soberanía estadounidenses y no se doblegará ante matones mezquinos y asesinos”.

González indicó que “el dictador venezolano Nicolás Maduro pidió una invasión a Puerto Rico, una amenaza abierta a los Estados Unidos y a nuestra seguridad nacional”.

Además, en conversación con CNN, la gobernador reafirmó que “tomamos las palabras de Maduro con mucha precaución porque estamos hablando de un dictador con recursos económicos, que no se ha escondido en hablar de la independencia para Puerto Rico”.

Por ello, catalogó las declaraciones del líder chavista como “una intromisión”, a la vez que recordó el plebiscito realizado en 2024 en la isla, donde los puertorriqueños se inclinaron por continuar siendo parte de EE.UU.

Hasta el momento, desde Brasil no se han pronunciado respecto a los criticados dichos de Maduro, dando paso a cuestionamientos contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, aliado del régimen, aunque no ha reconocido al líder chavista investido para un tercer período en Venezuela el pasado 10 de enero.

Al respecto, el senador republicano Rick Scott envió una carta al mandatario brasileño exigiéndole condenar “las amenazas de Maduro contra Estados Unidos y dejar claro que Brasil no será utilizado como un peón en los juegos enfermizos de Maduro”.

President Lula must condemn Maduro’s threats against the U.S. and make clear that Brazil will not be used as a pawn in Maduro’s sick games.

Read more ➡️ https://t.co/GkP9qPDqA9 pic.twitter.com/q7s2neHpLM

— Rick Scott (@SenRickScott) January 16, 2025