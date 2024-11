Un actor argentino, identificado como Sergio Sarria, conocido por su trabajo en cine y teatro, protagonizó un violento ataque contra su pareja en una pizzería del barrio de Núñez, en Buenos Aires. Durante el episodio, Sarria apuñaló a la mujer, quien recibió alrededor de 30 puñaladas en distintas partes del cuerpo, ante la mirada horrorizada de testigos y compañeros de trabajo. El ataque, que duró 35 segundos, cesó cuando los presentes intervinieron arrojándole objetos y enfrentándolo con un hierro. Tras el acto, Sarria intentó quitarse la vida con el mismo cuchillo, gritando desesperadamente que su hija no lo quería. Afortunadamente, la víctima fue trasladada al hospital y se recupera de sus heridas, mientras que el agresor, una vez dado de alta, fue detenido. El impactante suceso ha conmocionado a la comunidad, que sigue de cerca el caso que involucra a este actor conocido por su trabajo en el mundo del entretenimiento.

Un hecho impactante sacudió el barrio de Núñez, en Buenos Aires, cuando un hombre de 41 años atacó brutalmente a su pareja en una pizzería y luego intentó quitarse la vida. Durante el episodio, gritó: “¡Mi hija no me quiere!”. Más tarde, se confirmó que el agresor es Sergio Sarria, actor de cine y teatro conocido por su trabajo en stand up.

Sarria inició su carrera artística hace más de una década, protagonizando shows de humor en teatros bonaerenses, que promocionaba a través de sus redes sociales. También participó como extra en diversas películas, pero fue en 2018 cuando consiguió un papel destacado en La venganza de Ámbar.

Posteriormente, actuó en filmes como La Secta del Gatillo y Hombres de Piel Dura, esta última presentada en festivales como el BAFICI y la Semana Internacional de Cine de Valladolid, en España.

En sus redes sociales, Sarria se describía como actor, comediante, creador de contenido e influencer. Su canal de YouTube, con más de 15 mil suscriptores y un millón de visualizaciones, incluye entrevistas y análisis sobre figuras de la televisión argentina de los años ‘80 y ‘90. Durante la pandemia de Covid, incrementó su actividad en la plataforma, publicando reacciones a videos junto a su hija, a quien mencionó tras el ataque.

El lunes, las cámaras de seguridad de la pizzería captaron el momento en que Sarria agredió a su pareja, quien trabaja en el lugar. La discusión, que comenzó en la calle, se trasladó al interior del local.

Allí, Sarria la interceptó cuando intentaba escapar, apuñalándola repetidamente hasta derribarla. Según los médicos, la víctima recibió unas 30 puñaladas, con heridas en el abdomen, brazos, rostro, espalda y cuello.

El ataque duró 35 segundos y solo cesó cuando compañeros de la mujer intervinieron arrojándole objetos y enfrentándolo con un hierro.

Tras detenerse, Sarria deambuló por el lugar, se quitó la campera y se llevó el cuchillo al cuello, hiriéndose dos veces mientras gritaba: “Mi hija no me quiere, me voy a matar”. Un oficial de la Comisaría Vecinal 13 B llegó justo en ese momento.

La mujer fue trasladada de urgencia al hospital Pirovano y, aunque ingresó con heridas graves, se encuentra fuera de peligro. Por su parte, Sarria también fue hospitalizado y, tras recibir el alta, quedó detenido. Este violento episodio ha conmocionado a la comunidad de aquella ciudad, que sigue de cerca el caso.