Una situación dramática se vivió en Argentina, con la detención de un sujeto acusado de matar a su amigo en la localidad de Quilmes. Todo ocurrió en un taller mecánico, la noche del pasado 24 de octubre. En aquel país ya se conoce como el ‘Crimen del Pomberito’.

De acuerdo a lo que reporta TN, Pablo Calatayud se desempeñaba como mecánico en el lugar, donde había conocido a un hombre con enanismo llamado Gastón Altamirano.

Ambos llevaban una buena relación, por lo que aún resulta incomprensible lo que ocurrió esa jornada, cuando Altamirano recibió hasta 20 puñaladas de parte de su compañero.

De acuerdo al informe policial, Calatayud le robó varias pertenencias a su amigo, además de 300.000 pesos argentinos.

Crimen del Pomberito

De hecho, las autoridades sostuvieron que Altamirano alcanzó a dar pistas del hombre horas antes de morir.

“Este hijo de puta de Pablo me agarró dormido y me apuñaló. Me llevó la plata y mirá lo que me hizo”, habría indicado a los vecinos.

El homicida estuvo prófugo de la justicia por cinco días, hasta que fue detenido durante un operativo en el barrio de “La Candela”.

En ese entonces reconoció el crimen, asegurando que estaba bajo el efecto de las drogas.

Sin embargo entregó una justificación, al menos, bastante peculiar: “Creí que era El Pomberito y lo apuñalé”.

Con ‘Pomberito’, el sujeto se refería a una figura mitológica de origen paraguayo, historia que también es conocida en Argentina y Brasil.

Hay que señalar que el hombre quedó en prisión preventiva a la espera de su juicio.