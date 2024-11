Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

Este sábado, los familiares de las 11 personas asesinadas en Chilpancingo, Guerrero, realizaron un llamado a no cerrar el caso y continuar la búsqueda de los seis hombres desaparecidos. En el funeral de cuatro menores, dos mujeres y cinco hombres encontrados en un vehículo en Chautipan, expresaron su tristeza y preocupación por los desaparecidos del grupo de 17 personas que salieron a vender utensilios de cocina a Chilapa. María del Socorro Barrera Millán perdió a cuatro hermanos y pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum y la gobernadora Evelyn Salgado no cerrar el caso y seguir buscando. La comunidad pide justicia y responsabiliza al gobierno de la tardía búsqueda, mientras Sheinbaum asegura que no habrá impunidad y que se trabaja para dar paz a Guerrero.