Varios exmandatarios de Latinoamérica participarán este martes de un homenaje póstumo al fallecido presidente Sebastián Piñera, organizado por el Grupo Libertad y Democracia. Uno de ellos es el exlíder colombiano, Iván Duque.

En ese contexto, conversó con Radio Bío Bío sobre el legado del también empresario, quien murió en febrero pasado tras caer en helicóptero en el lago Ranco.

Sin embargo, también se expresó acerca de la situación de los gobiernos latinoamericanos y cómo ve las elecciones presidenciales en Venezuela.

– ¿Cómo evaluaría este momento que se está atravesando la derecha en nuestro país y también qué rol juega el expresidente Sebastián Piñera en ese contexto?

“Bueno, yo creo primero que América Latina hoy deberíamos dividirla mucho más allá de la concepción de izquierda y derecha y casi que tener una división entre demagogos y pedagogos. Los demagogos que venden pan para hoy y construyen hambre para mañana, que tratan de estatizar, que persiguen el sector privado, que generan incertidumbre, que llevan a bajos niveles de crecimiento, altos niveles de inflación y una pérdida masiva de confianza.

Y los pedagogos, que son los que promueven la inversión, defienden los valores democráticos, la economía de mercado, que hacen lo correcto y no lo popular y que son los que tienen hoy las economías de mejor desempeño, de mayor crecimiento, de mayor expansión de la clase media y de mejora constante de las condiciones sociales.

comillas Sebastián Piñera no hacía lo popular, sino lo correcto. Gobernaba con gerencia, pensando en las nuevas generaciones, en el largo plazo, en el futuro. - Iván Duque, expresidente de Colombia

Y yo creo que en ese entorno Sebastián Piñera y su legado, pues es el legado de un gran pedagogo. Sebastián Piñera no hacía lo popular, sino lo correcto. Gobernaba con gerencia, pensando en las nuevas generaciones, en el largo plazo, en el futuro. Y por eso tuvo que enfrentar muchas veces niveles bajos de popularidad, pero que con el pasar del tiempo se le reconocía de la manera asertiva como había sacado adelante muchas tareas.

Fue una persona que alcanzó para su país no solamente un gran reconocimiento por sus políticas públicas, sino que dejó formada también una generación de tecnócratas, de gerentes y de líderes políticos que harán mucho de qué hablar para el futuro de Chile”.

La situación en Latinoamérica

– Presidente, y por la situación a nivel de América Latina, donde tenemos el triunfo de Javier Milei en Argentina. A raíz de eso, ¿considera que en América Latina quizás se van a derechizar los gobiernos que hoy están en el poder en los países de este continente?

“Yo nunca he creído que la política sea lineal o que la política sea un tema de réplicas. Yo creo que cada país tiene sus necesidades y cada país tiene sus liderazgos y sus momentos.

Yo creo que si uno mira objetivamente lo que está haciendo el presidente Milei, él está aplicando la terapia de choque necesaria para bajar la inflación, para reducir el déficit, para promover confianza y para detonar crecimiento. Y yo creo que el hecho de haber logrado sacar una pieza legislativa tan importante para esos propósitos en el Congreso, pues muestra que su pedagogía está cada vez escalando, porque sus decisiones no necesariamente son populares, pero son necesarias. Y yo creo que la forma en la que ha logrado comunicarse con el país para que entienda esa terapia está siendo verdaderamente exitosa”.

comillas Yo creo que hoy la región se está dando cuenta que el discurso mal llamado progresista terminó convertido en un modelo pobrecista, porque han empobrecido los países, porque han generado incertidumbre, porque tienen bajos niveles de crecimiento. - Iván Duque, expresidente de Colombia

– En la misma línea, ¿cómo proyecta desde su visión los gobiernos que se vienen para América Latina en el futuro?

“Yo creo que hoy la región se está dando cuenta que el discurso mal llamado progresista terminó convertido en un modelo pobrecista, porque han empobrecido los países, porque han generado incertidumbre, porque tienen bajos niveles de crecimiento, porque no estimulan la generación de nuevos empleos, porque han mirado con desprecio la inversión privada en sectores como educación, salud, en fin. Entonces, yo creo que el modelo progresista está autodestruyéndose, el mal llamado progresismo está autodestruyéndose por su gestión demagógica.

Y yo creo que cada vez estamos viendo gobiernos que construyen confianza pedagógica. Vemos el caso del presidente (Luis) Abinader en República Dominicana, vemos el caso de Daniel Noboa en Ecuador, vemos el caso de Javier Milei en Argentina, vemos ahora el caso del presidente José Raúl Mulino (Panamá), el caso del presidente (Rodrigo) Chaves también en Costa Rica, estamos viendo el caso del presidente (Irfaan) Ali en Guyana.

Entonces, creo que está sobresaliendo mucho más y con un mayor reconocimiento internacional los pedagogos que defienden la economía de mercado, la libertad y la seguridad como valor democrático”.

La situación en Venezuela y las elecciones

– Respecto a la situación de Venezuela, ¿qué debiese pasar con ese país después del 28 de julio? ¿Qué debiese pasar también con Nicolás Maduro en caso de que pierda en estas elecciones?

“Yo creo que primero debemos partir de la base que lo que hay en Venezuela es una dictadura y allá no se puede hablar de oposición sino de resistencia democrática.

Vemos un deseo de Maduro de robarse las elecciones una vez más. Ha inhabilitado a María Corina (Machado), a Corina Yoris, ha perseguido a dirigentes de distintos partidos. En las últimas horas, ha habido más de 35 capturas de miembros de los equipos de la resistencia democrática. No ha permitido el ingreso de observadores internacionales.

Pero, también vemos un fervor ciudadano muy grande y vemos que las encuestas dan un respaldo mayoritario a la resistencia democrática. Entonces, salvo que haya nuevamente un robo de las elecciones, que es lo que Maduro quiere, lo más seguro es que el pueblo se va a pronunciar contundentemente en contra de él. Lo que hay que tener previsto es que ellos no han mostrado ninguna disposición a entregar el poder y eso es lo que hace la situación mucho más complicada.

Posiblemente, no se me haría raro que antes del proceso electoral, si el gobierno se ve perdido, como hoy en efecto pareciera verse, pues eso podrá llevar a que busquen de pronto una posible escaramuza en Guyana para tratar de aplazar las elecciones. Entonces esas son preocupaciones genuinas que yo veo ahí”.

comillas Vemos un deseo de Maduro de robarse las elecciones una vez más. - Iván Duque, expresidente de Colombia

– En ese contexto, ¿cuál podría ser el rol del resto de países de América Latina en estas elecciones en Venezuela?.

“Yo creo, por un lado, no se puede ser obsecuente y a mí me preocupa que yo estoy viendo varios gobiernos que están jugando a la obsecuencia con Maduro, que han visto este proceso electoral de manera timorata y no han denunciado oportunamente todo lo que pareciera ser un plan de robarse las elecciones.

Entonces no tengo duda que habrá algunos países que comparten ideología con el régimen venezolano o que tienen presidentes que comparten ideología con el régimen venezolano que van a tratar de legitimar el proceso electoral.

Pero, yo creo que quienes hemos sido defensores de la democracia y quienes están al frente de otras naciones y son defensores de la democracia, tienen que salir con contundencia a denunciar cualquier robo y sobre todo a promover un verdadero aislamiento del régimen y que se apliquen sanciones severas, porque lo que no puede ser es que el pueblo venezolano esté condenado a un mal de destrucción, como ha sido el régimen de Nicolás Maduro”.