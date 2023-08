"No quiero pactos con comunistas": Argentina podría despedirse de los BRICS si Milei llega al poder

Tras haber desistido de viajar esta semana a Johannesburgo, donde se desarrolló la cumbre de los BRICS, el presidente Alberto Fernández anunció hoy el ingreso de Argentina a este grupo.

Se trata de una organización que conjuga a algunas de las economías más importantes del mundo, y que pone la vista en colaborar con otros países en desarrollo.

El presidente argentino había cancelado su viaje previsto para el martes pasado, desconfiando de que el aval del “amigo” Lula Da Silva fuese suficiente.

El presidente brasileño esta empeñado en para empujar la membresía de Argentina (quedaron el camino de hecho otros países latinoamericanos como Venezuela, Cuba y Bolivia).

“La relevancia de los BRICS se ve confirmada por el creciente interés mostrado por otros países en unirse al grupo”, publicaba hoy a la mañana Lula en su cuanta de Twitter.

“Como indicó el Presidente Ramaphosa, Brasil recibe con satisfacción a los BRICS: Arabia Saudita, Argentina, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía e Irán”, agregó.

A relevância do BRICS é confirmada pelo interesse crescente que outros países demonstram de adesão ao agrupamento. Como indicou o Presidente Ramaphosa, é com satisfação que o Brasil dá as boas-vindas aos BRICS a Arábia Saudita, Argentina, Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia e…

