“Su presencia es algo inmaterial. Hoy en día, podríamos llamarlo de mito de la libertad. El ejemplo que nos dio, hace pocos días, cuando anunció la compra de Twitter, para nosotros fue como un soplo de esperanza”, aseguró Bolsonaro antes de su reunión con Musk en un hotel de lujo en Porto Feliz, en el interior del estado de Sao Paulo.

La decisión de Musk de asumir el control de Twitter ya había sido elogiada por Bolsonaro y sus seguidores de ultraderecha, quienes critican las políticas de combate a las noticias falsas y mensajes de odio en redes sociales al considerar que suponen una violación de la libertad de expresión.

Musk sorprendió este viernes con su visita a Brasil, donde se reúne con Bolsonaro para tratar sobre la protección de la Amazonía y la conectividad en la región, entre otros temas, cuando faltan cinco meses para la celebración de las elecciones presidenciales, en las que aspira a ser reelegido.

En sus redes sociales, el hombre más rico del país anunció hoy que lanzará su sistema de satélites Starlink en 19.000 escuelas sin conexión en áreas rurales, una tecnología que permitirá también la “monitorización ambiental” de la Amazonía.

Super excited to be in Brazil for launch of Starlink for 19,000 unconnected schools in rural areas & environmental monitoring of Amazon! 🇧🇷 🌳 🛰 ♥️

— Elon Musk (@elonmusk) May 20, 2022