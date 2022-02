Como “de terror” fue catalogado un suceso ocurrido este pasado lunes 7 de febrero en la ciudad Chihuahua de México, donde más de 100 aves de desplomaron en contra del suelo.

Al menos 100 aves migratorias de la especie Tordo Cabeza Amarilla (Xanthocephalus), cayeron muertas en calles de uno de los tres seccionales de la ciudad de Cuauhtémoc.

El hecho ocurrió este lunes aproximadamente a las 8:20 de la mañana, moment en que se reportó que en la avenida Aldama y calle Primera, decenas de aves estaban muertas.

Según señaló Milenio, los policías del seccional de Álvaro Obregón acudieron al lugar.

Ya en la zona, se pudo observar un aproximado de 100 aves, de las que migran desde el norte de Canadá hasta el norte de México para pasar el invierno, tiradas en la vía pública.

WARNING: GRAPHIC CONTENT

Dozens of yellow-headed blackbirds found dead in the Mexican state of Chihuahua pic.twitter.com/n0gKxtb8Gz

— Reuters (@Reuters) February 14, 2022