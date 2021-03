El periodista Jorge Lanata respondió a las críticas feministas por haber expresado que Stefanía Purita Díaz, una becaria de la municipalidad de Avellaneda, que recibió la vacuna contra el Covid-19, tenía “lindo culito”.

El periodista se refirió al tema con una metáfora sobre sus dichos y la cuestión de “adelantarse en la cola” en la campaña de vacunación.

“La ‘vacunación VIP’ y la ‘vacunación militante’ no son dos cosas distintas, son lo mismo, son la vacunación de privilegio”, comenzó el editorial que Lanata hizo esta mañana por Radio Mitre, en el que mencionó que la única diferencia es que los primeros “se esconden” y los militantes “se enorgullecen”.

La joven de 18 años es allegada a Jorge Ferraresi, ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, según informó el periódico Infobae. Los medios argentinos también la ubican como militante del equipo oficialista del funcionario.

Purita Díaz, mostró en sus redes sociales una fotografía con la que informaba que había sido vacunada.

“Frente a esa foto hice un chiste que a lo mejor fue demodé, a lo mejor fue políticamente incorrecto o a lo mejor fue idiota. Dije: ‘qué lindo culito tiene la becaria de Ferraresi’. Y en verdad fue un chiste y una expresión de admiración”, reconoció Lanata, quien de nuevo hizo una apreciación física sobre la joven: “No es importante pero si alguien me pregunta a mí, no me gusta ese estilo de mina exuberante, nunca me gustó”.

Sin embargo, el cofundador de Página/12 admitió: “No dije “qué lindo culito” con una connotación sexual”, manifestó al tiempo que reconoció que lo que dijo “no queda bien”. Aunque indicó que “no le importa”.

“No sé si me ubican, pero yo en toda mi carrera nunca fui un defensor de lo políticamente correcto. Ustedes me conocen por eso. Nunca me ordené alrededor del pensamiento que me obligara nadie”, argumentó el periodista y aseguró que el fenómeno de las redes sociales “no son la opinión pública” para defenderse de las críticas que recibió a través de Twitter.

El conductor opinó que “los funcionarios y adherentes al gobierno tienen más derechos que el resto de la población, tienen derecho a vacunarse antes” y destacó que el Gobierno deslizó “una excusa” para bajarle el tono al escándalo.

“Dijeron: ‘algunos se adelantaron a la cola’. Yo siempre estuve en contra de esta idea. Porque dicho así parece inocente. Se colaron. ¿Quién podría decir que colarse es algo grave? Ahora, no es así. Es mentira que se colaron. Para algunos directamente no hubo cola. Yo no quiero sonar dramático, pero hay gente que se muere. Perdón por decirles esto. Hay gente que se muere. En el grupo de riesgo, la gente se muere”, sostuvo Jorge Lanata para explicar la idea original de su anterior exposición.

“Un mal chiste”

El editorialista consideró que el Gobierno “se equivocó” al vacunar a los maestros sin hacerlo antes con el grupo de riesgo, ya que hay grupos “que al no tener la vacuna pueden morirse”.

“Toda esta discusión quedó eclipsada por lo que yo creo fue un mal chiste o una observación menor”, sintetizó Lanata sobre sus dichos y apuntó contra la vacuna de privilegio que recibió la militante chica de 18 años, que participa del espacio de Jorge Ferraresi. “Ya todos saben que la chica miente en su currículum. Expresa su admiración, lealtad y cariño hacia Ferraresi”, agregó.

En ese sentido, analizó la imagen que Purita da en las redes sociales. “Mostraba esta foto en la cual se la veía a ella con una camiseta de Racing de perfil y aclaraba una cosa que me parece interesante discutir: los cuerpos no son neutros, los cuerpos comunican, la actitud de los cuerpos comunica”, reflexionó.

Trascendió, horas más tarde al escándalo, que la joven ya no será más becaria de la municipalidad de Avellaneda. La esposa del ministro Ferraresi, quien está al frente coordinándolos, tomó la decisión.

Por supuesto que en su explicación, Lanata habló de esa desvinculación.

“Volvamos un segundo a la foto: la que mejor entendió el asunto fue la mujer de Ferraresi. Como es jefe de gabinete del municipio, decidió echar a la chica. Ella sabrá sus motivos. Una lástima, era una chica con un lindo culito”, culminó su explicación el periodista, quien pidió que lo dejaran seguir opinando.

La joven cerró sus cuentas en redes sociales debido a la exposición que le supuso el episodio, incluidos los dichos de Lanata. Antes, explicó que la vacunación no la obtuvo por ser becaria y militante oficialista.

“A mí nadie me acomodó y (el ministro) Ferraresi no tuvo nada que ver con mi vacunación”, aseguró.

En el medio TN, Purita Díaz dijo que estaba “arrepentida” de inscribirse para ser vacunada. “Intenté desistir de la vacuna pero se me puso en responsabilidad de aplicármela”.