En el último año, Mega apostó por realizar remakes de dos recordadas teleseries de TVN, se trata de El señor de la querencia y Amores de Mercado. El primero tuvo resultados positivos, mientras que la segunda teleserie no ha contado con buena audiencia.

De hecho, en las semanas se especuló con una posible cancelación del tercer proyecto, que apuntaba a una nueva versión de Los 30, situación que fue desmentida desde el canal.

Opinión de Coca Guazzini

En los últimos meses, alguien que se refirió a esto fue Coca Guazzini, quien evidenció su crítica a este formato.

“De verdad no entiendo cuál es el propósito de los remakes, porque si me explican, uno puede opinar, yo tal vez estoy opinando sin saber, y eso en general no me gusta. No veo qué hay detrás”, indicó.

De hecho, y de forma escueta, entregó su visión respecto a lo que ha sido el Nuevo Amores de Mercado.

“Me encantaría que le estuviera yendo bien, porque el trabajo de los actores, nos vaya bien o mal, siempre tiene mucho esfuerzo. Es una pena que no le esté yendo bien. Sé que mis compañeros actores deben estar dando lo mejor de cada uno”, comentó.

En este sentido, Guazzini también se refirió a la crítica que, hace unas semanas, emitió su colega Claudio Arredondo, parte del remake Mega, supuestamente hacia artistas que han cuestionado el proyecto.

“Yo creo que habla más el ego de los actores de no estar o de ser reemplazados”, indicó en ese entonces, en una entrevista.

Ante esto, la actriz sostuvo: “Claudio tiene que defender donde él está. Claudio está en este remake y me parece muy bien que lo defienda, porque cuando estás haciendo un trabajo el deber de uno es defenderlo antes que nada”.

Hay que señalar que Coca también ha sido parte de teleseries de Mega. Su último trabajo en TV fue Como la vida misma.