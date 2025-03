Tras el fin de temporada de ‘Mi Nombre Es’ su conductor, Jean Philippe Cretton, se refirió a la posibilidad de subirse al escenario de la Quinta Vergara como animador del Festival de Viña.

La confesión del comunicador se dio luego de que hace unas semanas fuera postulado por el público del programa de concurso como animador del certamen musical, esto debido a la destreza que mostró en una entrevista con Marc Martel, conocido por su similitud vocal con Freddy Mercury.

Por ello, en conversación con Página 7 admitió estar de acuerdo con la idea de la audiencia: “Yo también creo que debería estar en el Festival de Viña, sí, llegó el momento. Yo antes te hubiese respondido, que si me llegaba el desafío, que no es mi sueño, pero si me llega el desafío, lo tomo feliz“, reveló.

A lo que sumó: “Y hoy te puedo responder que no es mi sueño, pero quiero tomar el desafío. Es algo que quiero hacer y pronto“, afirmó.

Las declaraciones de Jean Philippe Cretton respecto al Festival de Viña son algo nuevo, pues a fines del 2023 se retiró de la televisión por completo. La razón detrás de esta decisión fue un diagnóstico de depresión severa que lo llevó a internación psiquiátrica.

Pese a que estuvo solo dos semanas en este tratamiento, en enero del 2024 junto a CHV anunció que dejaba la estación televisiva con el objetivo de enfocarse en su recuperación.

Tras ello, en julio del año pasado, el periodista retornó a la animación de la mano de ‘Mi Nombre Es’ de TVN, la cual ya anunció su segunda temporada.