En la primera jornada del REC, Álvaro Henríquez de 'Los Tres' sorprendió al dedicarle la canción 'Amor Violento' a Julieta Venegas. En una conferencia posterior, Henríquez confesó aún amar a la cantante mexicana, con quien estuvo casado en 1998, siendo una de las parejas más conocidas de Latinoamérica. La separación ocurrió en 2000, siendo la canción "No me falles" la razón central, donde Venegas señaló que en el videoclip de la canción, Henríquez se enamoró de la actriz Patricia López. La distancia entre ambos también influyó en la ruptura, según reveló Venegas en una entrevista reciente.

Durante la primera jornada del REC el vocalista de ‘Los Tres’, Álvaro Henríquez, tuvo un particular gesto con la cantante mexicana Julieta Venegas, quien se presenta durante el segundo día de conciertos en el festival penquista.

“La siguiente canción se la dedico a la querida y amada Julieta Venegas”, dijo antes de interpretar el clásico ‘Amor Violento’, lo que dejó pasmado a más de alguno entre el público.

Por si fuera poco, en la conferencia de prensa posterior en la que estuvo BioBioChile, el artista chileno tuvo nuevas declaraciones sobre la mexicana.

Consultado respecto a la dedicatoria, Henríquez aclaró: “Por la querida Julieta Venegas, aún la amo, la quiero ¿Eso querías saber?”.

Y es que para algunos puede ser un pasaje desconocido de su carrera, pero 1998 los artistas contrajeron matrimonio, pero todo terminó luego de que el chileno le dedicara una canción.

En esa época, Julieta Venegas y Álvaro Henríquez acapararon las portadas tras convertirse en una de las parejas más emblemáticas del espectáculo latinoamericano.

La relación parecía ir viento en popa durante el primer año, hasta que en 1999 el vocalista de ‘Los Tres’ le dedicó “No me falles” del álbum “La sangre en el cuerpo”, la que versa:

No me falles

No me falles nunca

No podría soportar

Ver a un hombre tomando tu mano

Ese mismo año el conjunto nacional publicó un video musical, el cual es protagonizado por Patricia López. En él, la actriz interpreta a una novia quien engaña a su esposo con el vocalista de la banda en vivo durante la celebración del matrimonio.

Sin embargo, la dramatización terminó siendo una especie de premonición del fin de la relación de Henríquez y Venegas, la cual terminó en el 2000.

Fue en una entrevista realizada 23 años más tarde que la misma Julieta Venegas reveló que dicho tema fue la piedra angular del quiebre: “Me escribió una canción súper bonita que se llamaba No Me Falles, que es hermosa. Pero en el videoclip de esa canción, apareció una actriz con quien él se enamoró… y me dejó por ella“, dijo en conversación con Yordi Rosado, conocido comunicador mexicano.

No obstante, la misma artista reveló que la distancia entre ambos, terminó separándolos: “Nadie se mudó nunca, y nos separamos. En ese momento fue muy doloroso, pero era obvio que nos íbamos a terminar separando si ninguno de los dos se decidía a irse al país del otro“, dijo según recogió CNN. Aun así, la cantante aseguró que “adora” a su exmarido.