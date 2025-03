George Harris tuvo su fallido show de Viña del Mar el pasado 23 de febrero. Con el paso de las semanas, las reacciones a aquel hecho han seguido apareciendo.

En Chile, la última vino de parte de Rodrigo Bastidas, quien en declaración al late Todo va a estar bien salió en defensa del comediante de origen venezolano.

En concreto, el actor acusó falta de empatía hacia el humorista, quien esa noche recibió gran cantidad de pifias y se dedicó más a discutir con parte del público.

“Quiero decir una cosa. A mí me parece que cuando tú eres humorista, una de las profesiones más difíciles. Cuando en la Quinta Vergara o en cualquier espectáculo, tienes que hacer reír y la gente no se ríe, ya es suficiente castigo”, expuso.

“A mí me parece que las pifias es de una mala educación y de una agresividad tan inhumana, que de verdad, hay que pedirle disculpas. Yo creo que acá lo hicieron carne de cañón”, añadió.

“El artista siente cuando estás tratando de hacer reír y no se ríe nadie. Pifiarlo, no. Yo le pediría disculpas”, concluyó.

Rodrigo Bastidas por George Harris

Hay que señalar que Harris, el pasado domingo, volvió a arremeter contra Chile. Lo hizo en uno de sus shows en Miami (Estados Unidos).

“La gente creía que yo me iba a poner a llorar, arrodillado ‘perdóname’ un carajo, hay que reírse de esto, que es lo que a la gente más le arrecha a la gente enemiga” (sic), aseguró.

“Lo que pasó es como cuando Will Smith le metió el coñazo a Chris Rock. La diferencia es que allí en ese festival no existe Will Smith, si había una figura importante, sería, no sé, Don Francisco, como que Don Francisco me haya metido un coñazo” (sic), agregó.