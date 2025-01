El pasado domingo reapareció Fernando Solabarrieta en televisión. Esto fue en el programa Primer Plano, donde fue entrevistado a raíz de su posible reconciliación con Ivette Vergara.

En ese contexto, el comentarista deportivo habló en extenso respecto a su proceso de rehabilitación, el cual ha tomado bastante tiempo.

“Yo después de México me confié demasiado, me descuidé y empecé un camino que yo nunca creí que iba a transitar en mi vida. Me descontrolé completamente, como nunca lo había hecho en la vida”, indicó.

“Me fui a vivir solo. Pude estar bien, pero al poco tiempo volví a estar mal, en el comienzo del 2024. Y yo nunca pensé que iba a llegar a eso”, añadió.

“Al querer anestesiarte todo el día. Yo nunca pensé que iba a llegar a esos límites, jamás creí que iba a traspasar límites de frecuencia, de cantidad, o sea, yo no me morí de casualidad”, comentó.

Durante la misma conversación, Solabarrieta sostuvo que semanas atrás volvió a vivir al hogar con Vergara, aunque descartó que ambos hayan retomado su relación con normalidad.

Dichos de Nicolás Solabarrieta

A raíz de esta entrevista, fue el hijo del matrimonio, Nicolás Solabarrieta, quien comentó algunos detalles sobre el proceso del periodista.

En este sentido, el chico reality aseveró en Zona Latina que su progenitor ha tenido importantes avances en el último tiempo.

“Mi versión nunca va a cambiar, yo los amo a los dos, para mí lo más importante es que estén bien. Como él contó, está en un proceso de reconquista, yo los veo tranquilos, los veo bien, dependerá de ellos si quieren volver a estar juntos o no”, expresó.

“Para mí es significativo que ambos estén bien y que mi papá salga definitivamente del tema de la adicción. Lo veo bien, lleva varios meses sin ninguna recaída con el alcohol, así que estoy tranquilo y contento”, concluyó.

Hay que señalar que el exrostro de TVNconfirmó, en abril de 2024, que había terminado su matrimonio, el cual se extendió por 23 años.