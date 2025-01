En la última jornada del Festival de Las Condes, la cantante española Paloma San Basilio realizó su último show televisado en tierra chilena, esto luego de anunciar su retiro tras el fin de su gira de despedida.

La artista, que celebra 50 años de carrera, llenó de nostalgia el escenario del Parque Padre Hurtado, en la región metropolitana, donde sus fanáticos corearon todas sus canciones de principio a fin.

La española recorrió sus mayores éxitos, como “Juntos”, “Cariño mío” y “Luna de miel”, lo que marcó un exitoso paso por el evento, cuya presentación cerró con su canción “No llores por mí, Argentina”, la cual la llevó a emocionarse en un momento del show.

“Estoy encantada, feliz, ha sido una experiencia preciosa (…) me llevo en el corazón todo lo que Chile me dio desde el año 78, que fue la primera vez que vine, cuando no habías nacido la mitad (del público)“, dedicó cariñosamente al país.

“Estoy emocionada, ya no podía cantar, porque de pensar que es la última actuación que voy a hacer en el país, la verdad es que me ha dejado muy tocada, muy emocionada“, agregó en el Backstage.

Actualmente, Paloma San Basilio se encuentra realizando su gira de despedida y aunque está dejando atrás su carrera musical, sobre el escenario aclaró que hay nuevos proyectos para ella.

“Voy a presentar un libro, mi tercera novela, la presentó en abril, y luego en diciembre voy a empezar a hacer una obra de teatro, el texto, porque quiero seguir aprendiendo y trabajando, entonces no me voy a quedar quieta en casa, eso nunca”, aseguró.

Paloma San Basilio comenzó su carrera en la música en 1975, con su álbum Sombras. Desde el inicio cosechó éxitos, razón por la que fue seleccionada para representar a España en el Eurovisión de 1977. Con ello su carrera despegó y ha pasado por varios festivales nacionales, tales como el de Viña del Mar y Olmué. Hasta el 2019, la cantante ha grabado más de 20 álbumes de estudio.

Revive la presentación de Paloma San Basilio en el Festival de Las Condes aquí: