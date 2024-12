La comediante nacional Paty Cofré participó en el más reciente episodio de Al Piano con Lucho, donde reveló una situación que vivió al intentar solicitar su pensión, la cual calificó de humillante.

Todo se habría dado cuando llegó hasta una oficina de Chile Atiende, donde acudió para recibir orientación y ayuda para obtener el beneficio por sus casi 70 años de carrera.

Sin embargo, al llegar a la oficina habría sido cuestionada por pedir el dinero, pese a trabajar en televisión, lo que, a juicio de los funcionarios, le daría un estatus de “millonaria”, relató Paty Cofré.

“Voy a golpear una puerta y el caballero de ahí, de Chile Atiende, dijo ‘esta señora trabaja en la tele y viene a pedir pensión’“, le habrían dicho.

Tras ello, la artista contó que le pidieron volver 10 días después, lo que efectivamente hizo, pero se encontró con una nueva sorpresa.

“Me dijo ‘Ay, pero como iba a hacer algo, no he anotado ni su carnet, ni su número de carnet, me lo sé’. Yo le dije ‘usted me está tomando el pelo caballero"”, contó Paty Cofré.

Pero lejos de mejorar la situación, luego escuchó otro comentario de una secretaria, quien también la cuestionó: “Le dijo ‘viste, si estas lo que ganan en la tele, son millonarias, y vienen a pedir"”.

La situación, finalmente, la hizo desistir de continuar el proceso: “Por eso no fui más ni golpee ninguna puerta más, porque sentí vergüenza. Me sentí humillada“, cerró.