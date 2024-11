Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

La noche del pasado martes, Daniela Aránguiz participó en el programa Only Fama, donde abordó diversos temas relacionados al espectáculo. En la instancia, la panelista de TV se refirió a su decisión de no visitar a Jorge Valdivia durante su prisión preventiva en la cárcel de Rancagua, explicando que le pidieron que no lo hiciera debido a lo denigrante y complicado que es el proceso de visitas en ese contexto.