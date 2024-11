Daniela Aránguiz, exesposa de Jorge Valdivia, quien permanece en prisión preventiva mientras es formalizado por violación, rompió el silencio tras alejarse del ojo público debido al complejo momento familiar.

Recordemos que, Valdivia y Aránguiz tienen dos hijos en común, motivo por el cual la panelista de televisión decidió mantenerse al margen de los medios mientras ocurre la investigación.

Cabe señalar que, Aránguiz tenía varios proyectos en cola antes de que Valdivia fuera puesto en prisión, como el debut del programa Only Fama y otros proyectos que pospuso.

Sin embargo, este fin de semana reapareció en redes sociales, donde posteó una reflexión y explicó por qué había tomado distancia.

“Hace dos semanas que me encuentro alejada de todos los medios de comunicación, dejando todos mis compromisos de lado: mi amada columna, mi querido TV+, mis compromisos en redes sociales y lo que me tenía más entusiasmada, el último proyecto que firmé, Only Fama“, señaló.

“Todo iba tan bien para mí y de un momento a otro la vida nos frena. En este caso, me frenó para ser el soporte de lo más importante en mi vida, mis hijos. Siempre los he priorizado y los he puesto por frente a todos mis proyectos personales, pero nunca pensé que iba a ser tan difícil”, continuó.

En este contexto, expresó que “no se trata de esconderse, sino de darse una pausa, una pausa que todas necesitamos en ocasiones“.

Además, reafirmó: “Esta vez tengo que cumplir mi rol de madre, ser contención y ser el pilar fundamental de mis hijos, demostrarles que a pesar de todas las adversidades y por mucho que duela, nos tenemos que levantar y seguir adelante”.