María Luisa Godoy se refirió a las críticas hechas por Ivette Vergara, quien tras su salida de TVN acusó una “falta de equidad de género” al interior del canal.

Después de terminar su contrato con la estación televisiva, Vergara aseveró que la señal estatal cuenta con una participación “mínima” de mujeres.

“Cuando yo escucho a este Gobierno hablar de equidad de género y la propia directora ejecutiva llega al canal hablando de equidad de género, pero la estación pública no tiene mujeres o tiene una participación casi nula en deportes o en los estelares, ¿de qué estamos hablando? En TVN hay una incoherencia tremenda”, sostuvo en entrevista con El Mercurio.

Tras ser consultada por el programa “Sígueme” de TV+ sobre estos dichos, Godoy se mostró en desacuerdo.

“Le tengo mucho cariño a Ivette, me llevo súper bien con ella, pero somos hartas mujeres en TVN”, comenzó señalando.

“No he hecho la cuenta para ser honesta, pero tenemos una directora ejecutiva por primera vez. Somos varias animadoras, ella lo hizo en la parte deportiva, que es un lugar donde me manejo mucho menos cómo funciona, porque nunca he estado ahí”, puntualizó.

“Hoy día, en general, los canales tiene dos mujeres y dos hombres para los programas. Sabemos que es un nicho que ha bajado mucho, hay que apretarse, todos tenemos que hacer más cosas”, enfatizó.

En ese sentido, Godoy apuntó a los cambios que ha experimentado la industria televisiva en los últimos años. “Así funciona hoy la tele, que los presupuestos son mucho más acotados, que el negocio se disminuyó a la mitad por las plataformas digitales”, cerró.

Recordemos que Vergara culminó su contrato con TVN, estación de decidió no renovarlo. La comunicadora había regresado a la señal en 2022 cuando Karen Doggenweiller se fue a Mega para animar el matinal Mucho Gusto.

Los motivos de la salida de Vergara se deberían a que no existen proyectos futuros para la periodista, esto luego de hacerse cargo de la conducción de Famosos a Clases, además de conducir en las ediciones 2023 y 2024 del Festival del Huaso de Olmué además del Festival de Las Condes.