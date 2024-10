La animadora de TVN, Ivette Vergara, anunció su salida del canal tras dos años de entrar en reemplazo a Karen Doggenweiller, confirmando los rumores de que su contrato no fue renovado a través de un video en Instagram. En una entrevista con El Mercurio, Vergara criticó duramente al canal, mencionando que no le renovaron el contrato de forma digna y que sus propuestas de proyectos fueron rechazadas. También cuestionó la falta de rostros femeninos en TVN y la incoherencia en torno a la equidad de género. Comparó su situación con la de Doggenweiller, afirmando que se va de un canal que no la valoró a pesar de su disposición para aportar, resaltando la importancia de las formas en el trato laboral.

Hace algunos días la animadora de TVN, Ivette Vergara, anunció su salida del canal después de dos años de entrar en reemplazo de Karen Doggenweiller.

En esa oportunidad la periodista cargó un video a su cuenta de Instagram donde mostraba cómo dejaba el canal y saludaba a algunos conocidos, lo que terminaba por confirmar los rumores de que su contrato no fue renovado.

Ahora, en una entrevista a El Mercurio, la comunicadora se descargó contra el canal.

Ivette Vergara: “No me querían, no más”

“No me sorprendió que no me renovaran el contrato, lo que me dolió fue la forma en que todo esto pasó”, reconoció Ivette Vergara. “Llegué con una administración que me recibió con los brazos abiertos, que me dijo ‘Ivette, te necesitamos’ tras la salida de Karen Doggenweiler, y me voy con una que ni siquiera me dejó terminar mi contrato en pantalla“, lanzó sin medias tintas.

Estas palabras no son de extrañar, pues la periodista no tenía proyectos vigentes en las pantallas de TVN.

Sobre esto, también se refirió Vergara en la entrevista, donde mencionó que en varias ocasiones se reunió con el director de programación, Javier Goldschmied, a quien propuso integrarse a diferentes proyectos, sin embargo, todas sus ideas fueron rechazadas.

Entre las propuestas que hizo, fue unirse como jurado a Mi nombre Es, y animar una sección del matinal Buenos días a todos, detalló. “No me querían nomás”, aseguró sobre la negativa.

Tras ello, Vergara solicitó reunirse con la directora ejecutiva del canal, sin embargo, terminaron enviándola a hablar nuevamente con Goldschmied. “Cualquier empresa tiene todo el derecho a que si se acaba un contrato querer trabajar o no con una persona, pero las formas tienen que cambiar”, aseguró.

“En TVN hay una incoherencia tremenda”

La periodista también criticó la falta de rostros femeninos en el canal, sobre lo que culpó al directorio y al Gobierno.

“Lo que hoy me duele es que las mujeres no tengamos oportunidades, que sea tan poco relevante la presencia femenina en TVN, que no les haya importado dejar sin mujer al Área Deportiva y a Prensa Deportes. Eso en un canal público no es menor”, dijo.

“Cuando yo escucho a este gobierno hablar de equidad de género y la propia directora ejecutiva llega al canal hablando de equidad de género, pero la estación pública no tiene mujeres o tiene una participación casi nula en deportes o en los estelares, ¿de qué estamos hablando? En TVN hay una incoherencia tremenda“, completó.

“Esto es lo mismo que le pasó a Karen (Doggenweiller)”

Por otro lado, Ivette Vergara, comparó su situación -el no estar con proyectos vigentes en el canal- con lo que le ocurrió a Karen Doggenweiller “que estuvo años en el canal y no la usaban“, afirmó.

Sobre lo mismo agregó: “Tampoco entiendo que el directorio esté tan desconectado de su pantalla que no ve que tiene un jugador o una jugadora en la banca sin ser usada. Porque yo creo que a nadie le gusta que le paguen un sueldo por no hacer nada”.

“Puedo ser del agrado o no de los ejecutivos, pero las formas importan. Siempre tuve mi mejor voluntad para tratar de aportar y no me sentí escuchada. Me voy de un canal que siento que no me valoró“, concluyó la comunicadora.