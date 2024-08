En el capítulo de este martes de Gran Hermano, se vivió la polémica actividad del congelado, donde Carlyn Romero y Titi Magrini hicieron su ingreso al encierro, siendo la esposa de Iván Cabrera, Titi, quien dejó un mensaje controvertido a Camila Power, diciéndole "me caes pésimo" y deseándole su eliminación, mientras Camila debía permanecer inmóvil para cumplir con la dinámica. Ante esto, Leslie Power, madre de Camila, acusó a la producción de ejercer violencia contra su hija, mencionando que la situación daña física y psicológicamente a la participante. Asimismo, Leslie había expresado previamente su desaprobación a que su hija participara en el reality show, criticando las condiciones y presión emocional a las que son sometidos los concursantes.

En el capítulo de este martes de Gran Hermano hizo su regreso la polémica actividad del congelado, a través del que Carlyn Romero y Titi Magrini, esposa de Iván Cabrera, hicieron ingreso al encierro, siendo esta última quien dejó un controversial mensaje para Camila Power.

La pareja del bailarín no dudó en buscar a la joven y decirle “me caes pésimo”, además de desearle que sea eliminada, todo esto mientras la jugadora debía quedarse inmóvil para cumplir con la actividad y no ser sancionada.

Sobre esto se refirió la madre de Camila, Leslie Power, en su cuenta de Instagram, donde acusó a la producción de Gran Hermano de haber ejercido violencia contra su hija.

“Que una persona paralizada, congelada, amordazada, amarrada a no reaccionar por la amenaza de castigo, mientras otra persona te agrede, es violencia“, comenzó diciendo en un descargo publicado en sus redes sociales.

“Violencia que daña física y psicológicamente. Violencia ejercida bajo contrato laboral, a vista y presencia del equipo de trabajo”, acusó enérgicamente la psicóloga.

A lo que añadió: “Situación que además es expuesta públicamente por medios audiovisuales y RR. SS. Agrava la falta”, cerró en defensa de Camila Power.

No obstante, esta no es la primera vez que Leslie Power habla de la estadía de su hija al interior de Gran Hermano. Anteriormente, la profesional se desmarcó de las acciones de su hija al interior del encierro.

En esa ocasión también se refirió a través de un video al hecho, donde dijo: “Mi hija Camila Gómez Power toma decisiones independientes de nuestra vida familiar, vive hace varios años fuera del hogar materno y algunas de esas decisiones no me involucran ni me representan”.

“Jamás alentaría a alguien, menos a un hijo, a entrar a un reality show (…) abusa de los participantes, influenciados por situaciones emocionales, laborales, sociales y económicas”, catapultó en ese entonces.