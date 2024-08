Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

El reconocido actor coreano Jung Hae In, famoso por sus roles en populares K-dramas y películas como "Amor en la puerta de al lado", "Snowdrop" y "I, the Executioner", realizará una gira internacional de fan meetings que lo llevará a Chile y otros países de Latinoamérica. Su agencia, FNC Entertainment, reveló que la estrella visitará Santiago de Chile el 14 de enero de 2025, sin embargo, no se han dado detalles sobre la ubicación del evento ni la venta de entradas. El tour, llamado "Out Time", también incluirá paradas en Ciudad de México y São Paulo, entre otras ciudades de Asia como Bangkok, Taipei, Seúl, Yakarta y Manila.