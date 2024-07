En su debut hace más de una semana, el reality de CHV, Gran Hermano, ha generado polémica con la participación de Camila Power, una tatuadora y actriz que ha destacado por su cercanía con sus compañeros, especialmente Sebastián Ramírez, pero que ha causado controversia entre los televidentes por sus momentos con el chico reality. La madre de Camila, Leslie Power, psicóloga clínica, expresó su desacuerdo con la decisión de su hija de ingresar al programa, argumentando que los realities son un ambiente que no favorece la salud mental y que fomentan dinámicas negativas como manipulación y complot.

Hace poco más de una semana debutó el reality de CHV, Gran Hermano, con un casting dividido entre famosos y desconocidos, entre este último grupo resaltó la participación de la tatuadora, Camila Power.

La también actriz que ha logrado conquistar a sus compañeros, especialmente a Sebastián Ramírez, aunque no así a los televidentes debido a diversos momentos vividos con el chico reality.

Quien hizo eco de las acciones de Camila fue su madre, Leslie Power, psicóloga clínica. La profesional publicó un comunicado en sus redes sociales donde compartió su dura opinión sobre los realitys y aseguró no estar de acuerdo con la decisión de su hija de ingresar al programa.

“Fui la primera psicóloga en Chile en trabajar en realities hace 21 años, conociendo el formato en profundidad, no lo considero un lugar de cuidado”, relató.

La también facilitadora de círculos de mujeres, aseguró que consideraba el tipo de programa como una forma de capitalizar la intimidad, lo que a su juicio es contrario a la salud mental, opinión de la que estaría en conocimiento su hija.

“No comparto la promoción de una sociedad basada en la manipulación, estrategia, complot y el ataque (…) Mi hija Camila Gómez Power toma decisiones independientes de nuestra vida familiar, vive hace varios años fuera del hogar materno y algunas de esas decisiones no me involucran ni me representan“, aseguró.

Sin embargo, sus palabras más duras vinieron a continuación: “Jamás alentaría a alguien, menos a un hijo, a entrar a un reality show. Mi opinión sobre ellos es clara y contundente: son un fenómeno televisivo que responde a las dinámicas de una sociedad capital patriarcal que abusa de las personas que eligen participar“.

A su vez, en su cuenta de Instagram escribió que el formato “abusa de los participantes, influenciados por situaciones emocionales, laborales, sociales y económicas”.