Este viernes, la cantante Francisca Valenzuela confirmó que espera su primer hijo. La artista utilizó tiernas fotos para el anuncio.

Junto con eso, Valenzuela expuso un extenso mensaje, además de evidenciar su pancita de seis meses.

“Comiendo x mí + 1 🐣son casi 6 meses y 2 pedazos de pizza! 🙂 viviendo una nueva etapa, un nuevo comienzo. Sana y feliz y agradecida. también rara, confundida y aprendiendo. emocionada de compartir con ustedes esta noticia. ustedes saben que me muestro como soy, y lo que voy viviendo, y esto es algo profundo, importante y poderoso y ustedes me han entregado siempre apoyo, cariño, comunidad, pertenencia, energía”, indicó.

“Hemos construido una hermosa comunidad creativa, curiosa, y cuidadosa. Me han empoderado y hemos crecido juntxs, atravesado procesos, y así seguirá siendo”, agregó.

“Crecer y explorar nuevas partes de una misma y de la vida. Seguir persiguiendo mis pasiones, en el arte y en la vida. Como mujer, como artista, como humana. Y ahora guatita pancita al mundo, mañana en el escenario aquí en New York City!!!!”, concluyó.

Hay que señalar que, por mucho tiempo, se especuló la existencia de una relación entre Francisca Valenzuela y el periodista Daniel Matamala.

En una pasada entrevista con Pamela Díaz, la autora de “Peces” reveló que estaba en pareja, aunque no expuso el nombre de su novio.

“Estoy… No soltera, no disponible (…), hasta recientemente estuve, pero ya no estoy”, sostuvo en aquel entonces.