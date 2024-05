Cristián Riquelme es uno de los invitados al nuevo capítulo de PH, en donde abordó varios aspectos de su carrera en los últimos años.

En un avance, al que tuvo acceso BioBioChile, el actor reveló detalles del un hecho delictual que lo marcó a él y su familia. Tal fue la gravedad que incluso tomó la decisión de dejar Santiago.

“La decisión final se tomó un día que yo llego a las tres de la tarde a mi casa, en Las Condes, en una camioneta que estaba arreglando yo. Llego y había estacionado una camioneta que me había pasado antes, afuera de la casa”, expuso.

“Entonces abro el portón y cacho a dos individuos analizando mi camioneta, mirándola, entonces yo me meto a mi casa y le digo a mi nana, ‘la Martita’. Entro la camioneta y le digo ‘Martita me van a robar la camioneta, para que los niños no salgan’, entonces yo me asomo y había un tipo ya metido en la camioneta y el otro como que desapareció no lo vi más”, agregó.

Cristián Riquelme enfrentó a delincuentes

En ese momento, reconoció, tomó la decisión de enfrentar por la fuerza a uno de los delincuentes. Acto seguido, habría sido amenazado con armas de fuego.

“Yo salgo y me voy encima del hombre y cuando me voy encima aparece el otro cristiano y saca su fierrito. Yo me paralicé y (el otro) sale con la pistola, (además) sale mi hijo, sale el perro. Yo agarro el teléfono y los empiezo a grabar, pasan los tipos, se van y uno me queda mirando”, indicó.

“Ahí veo a mi hijo y sale mi señora preguntando ‘¿qué pasó?’ Le dije ‘se acabó, ya no, o sea, ya no’. En eso pasó un carabinero, me dijo que era súper peligroso enfrentar a un delincuente, ahí me di cuenta que no era el lugar. Esa fue la gota que rebalsó el vaso y decidimos irnos de una vez por todas. Aposté un lugar donde quizás me enfrento menos a eso”, concluyó.

Hay que señalar que en el próximo episodio de PH estarán Carmen Gloria Arroyo, Savka Pollak y el exfutbolista Nicolás Peric.