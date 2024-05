La animadora Camila Andrade ha dejado el programa "La Caja de Pandora" en común acuerdo según lo informado por la productora Digital Media Prime, luego de que se revelara su relación con su ex colega Francisco Kaminski poco después de su separación matrimonial. En un video de despedida publicado en redes sociales, Andrade agradeció a su equipo y compañeros. Esta salida se suma a la de Kaminski unos días atrás, donde la productora mencionó una decisión mutua, pero el animador afirmó haberse enterado por redes sociales. Las razones detrás de estas salidas no han sido claras, aunque se especula que podrían estar relacionadas con la polémica separación de Kaminski de Carla Jara, donde se sindicó a Andrade como la "tercera en discordia".

Este viernes, a través de un comunicado publicado por la productora del programa “La Caja de Pandora” se informó la salida de la animadora, Camila Andrade, del espacio de televisión.

Según lo comunicado por Digital Media Prime, la salida de la comunicadora fue de común acuerdo. Sin embargo, la decisión se tomó pocas semanas después de que se destapara que la ex Miss Mundo Chile está en una relación con su ex colega, Francisco Kaminski, la que inició poco después de su quiebre matrimonial.

No obstante, hasta ahora, Andrade no se había referido a su salida del programa, hasta que este fin de semana publicó un video de despedida al equipo.

En las imágenes se pueden ver una compilación de fotografías y videos junto a sus compañeros, además de la también animadora Marilyn Pérez.

Junto a ello, Camila Andrade escribió: “A cada uno de los que aparece en esta publicación GRACIAS, los llevo conmigo. ¡Los quiero con todo mi corazón! ¡Hasta la próxima!”.

Cabe mencionar que la salida de la animadora se dio solo unos días después de que su actual pareja y excompañero de labores, Francisco Kaminski también dejara el programa.

En ese entonces la misma productora aseguró que la salida del animador se daba de común acuerdo, sin embargo, este salió más tarde a afirmar que se enteró a través de redes sociales de su desvinculación.

Las razones detrás de la salida de ambos no han sido claras, no obstante, anteriormente su director aseguró en una entrevista que los auspiciadores no querían permanecer en el programa luego de la polémica separación de Kaminski de Carla Jara, donde esta última sindicó a Andrade como la “tercer en discordia”, además de acusar a su marido de infidelidad.