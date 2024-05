La semana recién pasada, después de varios días de batalla legal, finalmente un jurado de Nueva York, Estados Unidos, decidió la custodia del hijo de la actriz Mane Swett.

La intérprete lleva más de un año separada de Santiago, quien viajó al país con motivo de pasar las vacaciones de verano con su padre, John Bowe, en el mencionado país.

Luego de que el niño no regresara en la fecha comprometida a Chile, la ex “Brujas“, tuvo que enfrentarse en un tribunal en Norteamérica por la custodia del niño, la cual no se le fue concedida.

Las razones detrás de esta decisión yacen en el mismo relato del pequeño, quien admitió sentirse más cómodo viviendo en EE.UU junto a su padre.

Tras ello, Mane Swett se refirió en sus redes sociales, mismo medio donde ha mantenido actualizado a sus seguidores sobre la instancia legal.

Con motivo del día de las madres, celebrado este domingo en Chile, la actriz chilena escribió: “Madres. 12 mayo 2024. Cuando le ha permitido nacer a un niño, Cuando un ser humano sale de tu cuerpo, todo cambia“, comenzó.

“Puedes caer más abajo de la tierra, pero siempre puedes levantarte. No importa lo duro que sea. Te levantas y ¡sigues!“, cerró junto a una foto con su hijo.

La publicación se llenó de comentarios alentadores, entre ellos uno de la comunicadora, Laura Prieto, quien le afirmó: “¡El tiempo pondrá todo a su lugar, tu hijo irá creciendo, recordará la crianza que le diste! Que disfrute ese, después pagara todo el daño. Créeme. No estás sola, tienes un ejército de mamás luchonas”, lanzó.

La actriz volvió a referirse más tarde sobre el mensaje escrito, ante lo que además de agradecerle a sus seguidores, sumó que todas sus publicaciones tienen especial cuidado.

“Gracias por todos sus mensajes de apoyo y el amor que me mandaron hoy. Los leo siempre y perdón que no siempre los puedo contestar. Tengo que hacer todo con mucho cuidado“, advirtió en una Instagram Storie.

“Gracias Mi Gente Buena por no soltarme. Abrazos grandes y fuertes como esos que quisiera que nos diéramos por fin y siempre… Se les quiere por acá”, cerró.