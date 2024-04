El periodista Rodrigo Sepúlveda, respondió a las críticas que recibió esta semana tras haber llorado en vivo mientras informaba una noticia sobre un robo a un local de Huevos Catalán, puesto que conocía a los dueños.

Tras quebrarse en pantalla, Sepúlveda mencionó que “yo estoy con mucha pena hueón (sic), le tengo mucho cariño a ellos. Sé el sacrificio que tienen, entonces esto a mí me mata”.

El momento desató una ola de críticas, donde los televidentes reclamaron que no había sido profesional. Ante ello, este miércoles el comunicador respondió a un comentario que le dejaron en Instagram.

“Sepu, muy mal que te hayas emocionado en el día de ayer con lo que le pasó a la empresa de huevos porque les entraron a robar, eso no te corresponde”, decía el mensaje.

La respuesta de Rodrigo Sepúlveda

“Yo me voy a emocionar porque soy un ser humano, siento las cosas, me apasiona mi trabajo, solo quiero un país feliz y porque conocí a la gente que trabajaba ahí”, dijo inicialmente.

“Si tú quieres ir a ver noticieros donde solo leen un lead y presentan notas, anda a ver el 99% de los noticieros que hay y tienes todo el derecho de cambiarte de canal. Pero si quieres ver este programa, acá vas a encontrar información, opinión, locura, risa, entretenimiento, pasión y equipo”, añadió.

Asimismo, el periodista aseguró que “yo soy así (…) yo no voy a cambiar mi personalidad. A mí me emocionan las cosas y me llegan las noticias, no me resbalan”.

Finalmente, invitó a los televidentes a cambiarse de canal si les molestaba su manera de informar. “Entonces, si usted quiere ver, con todo el derecho del mundo, noticieros donde solo presentan notas y a veces ni siquiera importa que le peguen a una mujer, que hay violación, que hay robo, compadre, agarre esto (control remoto) y cambie“, concluyó.