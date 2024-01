Cadem dio a conocer su estudio respecto a los rostros de noticias, de la TV en Chile, mejor y peor evaluados en el último periodo.

El estudio fue presentado por The Clinic y consultó respecto a comunicadores ligados a noticieros y matinales, de todos los canales de televisión abierta.

Respecto a los últimos meses el estudio preguntó: “¿Tienes una imagen muy positiva, positiva negativa o muy negativa del trabajo que desempeña?”.

En este sentido, la mejor evaluada fue Soledad Onetto, con un 83% de valoración positiva, la siguió su compañero Ramón Ulloa con un 81%.

Se sumaron a este grupo comunicadores como Juan Manuel Astorga (80%), José Luis Repenning (75%), Priscilla Vargas (75%), Andrea Arístegui (74%), Eduardo Fuentes (73%).

Rostros noticias en Chile

No obstante, el sondeo también arrojó que otros rostros cayeron en su apreciación de parte de la ciudadanía. Dos de ellos son de Mega.

De esta forma, Gonzalo Ramírez descendió un total de 13 puntos, llegando a 63%, mientras que Rodrigo Sepúlveda lo hizo en cuatro puntos (63%).

Situación similar tuvo Julio César Rodríguez, de Chilevisión, quien bajó de 63% a 59%.

Montserrat Copaja, gerente de Estudios Cuantitativos de Cadem, analizó los resultados.

“A mí eso me llama la atención. Cómo, independiente si están o no están en pantalla, si se cambian o no se cambian de canal, por ejemplo, Soledad Onetto, mantienen niveles de conocimiento y de evaluación súper parecidos año tras año”, sostuvo.