Pedro Carcuro dio una extensa entrevista a La Hora, en la cual emitió un mensaje revelador: asume que estaría viviendo, quizás, su último periodo en TVN.

Carcuro es uno de los rostros históricos del canal público, con una carrera de 54 años cubriendo diversos deportivos. No obstante, en esta pasada reconoce el desgaste.

“Tengo la película clara, estoy en la tierra derecha, y no solo eso, estoy en los metros finales y los quiero disfrutar al máximo”, indicó.

Sin ir más lejos, el propio comunicador comienza a trazar los que podría ser sus últimas coberturas en la señal estatal, aunque todo lo deja en ‘veremos’.

Pedro Carcuro en TVN

“Sería lindo los JJ.OO., el preolímpico sub 23, me motivo y me dan ganas de estar, pero no me quiero apurar, tengo conciencia de la edad, que el recorrido pesa y hay que ver. No tengo ansiedad por seguir ni pena desmedida porque en algún momento tendré que bajar la cortina. Hay que ir paulatinamente bajando la intensidad del trabajo”, expuso.

“Fue un trimestre bastante intenso, se me ha hecho duro, pesado, he sentido los golpes, soy un boxeador arrinconado, pero he tenido la determinación de seguir en pie”, agregó.

Hay que señalar que Carcuro estuvo dentro de la cobertura de TVN en los Juegos Panamericanos. Sobre esto aseguró que recibió bastante cariño de la gente.

“No lo podía entender, me emociona y me da vergüenza, pero sin duda lo vivido fue uno de los momentos más lindos de mi carrera. Fue raro, no me gusta hacer el show de andar abrazando a la gente ni haciendo espectáculo, de verdad me cuesta soportarlo”, concluyó.